Truyền thông quốc tế đưa tin về chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại Hàn Dân Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế

Hàng loạt báo lớn Hàn Quốc đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, mô tả sự kiện sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.

Việt Nam – Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Hàn Quốc sau 11 năm và đưa ra những dự báo tích cực về quan hệ song phương thời gian tới.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ảnh về lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phủ tổng thống Hàn Quốc Yongsan sáng 11/8. Hàn Quốc đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư cùng Phu nhân theo nghi thức trọng thể nhất.

Hãng này nhấn mạnh Tổng Bí thư Tô Lâm là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi đầu tháng 6.

"Hai lãnh đạo sẽ hội đàm chuyên sâu về các vấn đề chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư, cùng các lĩnh vực chiến lược tương lai như điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, đô thị thông minh và khoa học - công nghệ", hãng thông tấn dẫn lời phát ngôn viên Nhà Xanh Kang Yu Jung. Bà Kang mô tả Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Hàn Quốc tại khu vực.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn phát biểu mở đầu cuộc hội đàm của Tổng thống Lee Jae Myung, trong đó khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới; khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Đài KBS cho rằng điểm đặc biệt là Tuyên bố chung đã đề cập đến việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng tới tương lai như khoa học công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế.

Korea Herald mô tả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là khởi đầu cho một tháng quan trọng về ngoại giao của Tổng thống Lee Jae Myung, khi lãnh đạo Hàn Quốc có thể hội đàm với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản trong tháng 8.

Tờ báo dẫn lại nội dung trả lời phỏng vấn truyền thông của Tổng thống Lee Jae Myung trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Lee Jae Myung nói quan hệ Việt - Hàn đã sẵn sàng vươn lên tầm cao mới bằng cách mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực "chiến lược và hướng đến tương lai", như trí tuệ nhân tạo và hạ tầng.

"Quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam gần gũi hơn nhiều so với khoảng cách địa lý", Tổng thống Lee cho biết, mô tả Việt Nam là đối tác "không thể thiếu" không chỉ trong hợp tác kinh tế mà còn trong các nỗ lực hướng đến hòa bình và ổn định.

Korea Times đưa tin lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, an ninh và công nghệ tiên tiến.

Tờ báo cho biết Tổng thống Lee Jae Myung có mối quan tâm đặc biệt đến Việt Nam và kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, mở rộng và làm sâu sắc thêm "chính sách ngoại giao Đông Nam Á" của Hàn Quốc

Chosun Ilbo cho biết Hàn Quốc và Việt Nam cùng chung mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tờ báo cho hay Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ký khoảng 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, tài chính, giáo dục, ngư nghiệp và đào tạo về điện hạt nhân.

Dong A Ilbo liệt kê các lĩnh vực hai nước đã và sẽ tiếp tục thúc đẩy, như thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và công nghệ hướng đến tương lai, nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ được tăng cường thời gian tới.

Quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam đã nổi lên như biểu tượng của sức bật kinh tế

Đưa tin về chuyến thăm, hãng tin Reuters (Anh) và trang devdiscourse.com (Ấn Độ) nhận định cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ngày 11/8 ghi nhận nỗ lực của Hàn Quốc và Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Trong khi đó, trang ainvest.com (Mỹ) đăng bài viết cho rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và bất ổn thương mại trên thế giới, quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam đã nổi lên như biểu tượng của sức bật kinh tế. Theo bài viết, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đánh dấu thời điểm then chốt trong quan hệ song phương, đồng thời cho thấy nỗ lực của hai nước trong đầu tư chiến lược cho cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Bài viết khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam là một chiến lược hướng tới tương lai nhằm xây dựng một hành lang kinh tế bền vững và linh hoạt. Bằng cách tập trung vào cơ sở hạ tầng và năng lượng, Việt Nam và Hàn Quốc đang tạo nên mô hình tăng trưởng bền bỉ trước các biến động, thu hút các nhà đầu tư toàn cầu.



