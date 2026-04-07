TSMC đối mặt nguy cơ thiếu điện, ngành chip AI toàn cầu lo lắng

TSMC dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 16/4, và một trong những điểm được giới công nghệ toàn cầu theo dõi sát sao nhất là tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông đến chuỗi cung ứng của tập đoàn chip lớn nhất thế giới này.

LNG từ Trung Đông, con bài rủi ro của Đài Loan

Đài Loan phụ thuộc lớn vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Trung Đông để phục vụ sản xuất điện. Khi eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài, tuyến vận chuyển LNG này bị gián đoạn, kéo theo nguy cơ thiếu hụt điện năng nghiêm trọng, điều mà các chuyên gia gọi là "khủng hoảng LNG". Theo các báo cáo gần đây, lượng LNG dự trữ của Đài Loan hiện chỉ đủ dùng trong vài ngày, khiến tình hình càng thêm cấp bách nếu căng thẳng ở Trung Đông không sớm hạ nhiệt.

Tập đoàn bán dẫn Đài Loan là trung tâm của toàn bộ ngành chip AI toàn cầu, từ NVIDIA, AMD, Intel cho đến các nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn và các công ty thiết kế chip riêng. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong dây chuyền sản xuất của TSMC đều có thể gây ra làn sóng thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình ra mắt sản phẩm của hàng loạt thương hiệu công nghệ lớn.

Nhu cầu chip vẫn ở đỉnh cao, áp lực nguồn cung ngày càng lớn

Trong khi đó, nhu cầu đặt hàng với TSMC đang ở mức đỉnh. Cả mảng sản xuất chip truyền thống lẫn đóng gói chip tiên tiến đều không đủ đáp ứng, đặc biệt là chip tiến trình 3nm, hiện khan hiếm đến mức TSMC buộc phải chủ động lựa chọn khách hàng và phân bổ nguồn cung có giới hạn. Các sản phẩm đóng gói tiên tiến như CoWoS và các biến thể của chúng, vốn là xương sống cho các chip AI hiệu năng cao, cũng trong tình trạng nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng.

TSMC không thiếu đơn hàng. Vấn đề nằm ở chỗ liệu tập đoàn có đủ điện để duy trì sản xuất hay không, trong bối cảnh nguồn LNG có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Tìm đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Đông

Trước tình hình đó, các phương án thay thế đang được cân nhắc. Một trong những hướng được thảo luận nhiều nhất là thay đổi tuyến nhập khẩu, chuyển sang lấy LNG trực tiếp từ Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ thay vì qua eo biển Hormuz. Đây là lựa chọn tốn kém hơn đáng kể về mặt chi phí vận chuyển và logistics, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây có thể là cách duy nhất để đảm bảo sản xuất công nghiệp của Đài Loan không bị ảnh hưởng.

Thị trường đang chờ đợi xem TSMC sẽ nói gì trong cuộc họp ngày 16/4 về cách tập đoàn ứng phó với rủi ro địa chính trị này, cũng như liệu các con số sản xuất trong quý tới có bị tác động hay không.