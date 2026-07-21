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TSMC tăng đầu tư tại Mỹ nhờ kỳ vọng chip AI bùng nổ

| | Kinh tế số

TSMC tăng đầu tư tại Mỹ nhờ kỳ vọng chip AI bùng nổ

TSMC tăng đầu tư lên 265 tỷ USD tại Mỹ, mở rộng sản xuất chip AI tại Arizona, đồng thời tiếp tục phát triển các nhà máy công nghệ tiên tiến ở Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) TSMC vừa thông báo tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ khi tin tưởng nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới.

Nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới cho biết, sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD để mở rộng các cơ sở sản xuất tại bang Arizona của Mỹ, qua đó nâng tổng vốn đầu tư tại đây lên 265 tỷ USD.

Theo lãnh đạo hãng, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các dòng chip trí tuệ nhân tạo được dự báo sẽ tăng mạnh và mang tính dài hạn.

Bên cạnh việc mở rộng tại Mỹ, tập đoàn cũng tiếp tục đầu tư vào các nhà máy công nghệ tiên tiến tại Đài Loan (Trung Quốc) nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành bán dẫn.

Theo Ban Thời sự

Thời báo VTV

Từ Khóa:
TSMC

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