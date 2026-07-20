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Trung Quốc chính thức vượt Mỹ

| | Kinh tế số

Trung Quốc liên tục tạo đột phá trong lĩnh vực công nghệ.

Trung Quốc chính thức vượt Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng hồ sơ đăng ký sáng chế trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech), qua đó trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới, theo dữ liệu do Nikkei tổng hợp.

Sự thay đổi này phản ánh bước tiến nhanh chóng của Trung Quốc trong các lĩnh vực thanh toán số và tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Những số liệu này cho thấy cán cân cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có sự dịch chuyển.

Nikkei Asia đã phối hợp với công ty nghiên cứu Patent Result, có trụ sở tại Tokyo, khảo sát các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế liên quan đến công nghệ tài chính tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 10 năm tính đến năm 2025. Kết quả cho thấy tổng số hồ sơ đạt khoảng 120.000, gần gấp 3 lần so với thập kỷ trước.

Trong đó, Trung Quốc chiếm 38% tổng số hồ sơ đăng ký, Mỹ đứng thứ 2 chiếm 17%, Hàn Quốc chiếm với 9%, còn Nhật Bản chiếm 8%. Đáng chú ý, số hồ sơ của Trung Quốc tăng gấp 10 lần so với thập kỷ trước, thời điểm nước này chỉ đứng thứ 3 sau Mỹ và Hàn Quốc.

Kể từ năm 1978, Mỹ luôn là nước có số lượng hồ sơ xin cấp bằng sáng chế cao nhất thế giới nhưng nay đứng thứ 2 với 57.840 hồ sơ.

Huawei Technologies là hãng công nghệ dẫn đầu về số hồ sơ xin cấp bằng sáng chế trong ba năm liên tiếp, chiếm 2/3 tổng số hồ sơ của Trung Quốc. Hiện tại, doanh nghiệp này đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực thống lĩnh cuộc cách mạng 5G của Trung Quốc.

Số lượng hồ sơ đăng ký sáng chế tăng mạnh chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như thanh toán số, ngân hàng di động và các dịch vụ tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp công nghệ và tài chính của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đổi mới nhờ khai thác lợi thế từ thị trường nội địa với lượng người dùng khổng lồ trong những lĩnh vực này.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế không đồng nghĩa với việc nắm giữ ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, lợi thế về sáng chế có thể tạo ảnh hưởng đáng kể trong việc định hình các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu trong dài hạn. Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

MT

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