TST: Nga tấn công kỷ lục, nghi đánh trúng địa điểm có chuyên gia NATO - Thêm chi tiết "nóng" trong báo cáo của BQP Nga

Nga tấn công kỷ lục, nghi trúng chuyên gia NATO

Theo bản tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/6, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ hải quân, kho đạn, kho nhiên liệu cũng như hạ tầng của quân đội Ukraine tại 148 khu vực — con số được cho là cao kỷ lục trong thời gian gần đây.

Chiến dịch có sự tham gia của không quân, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh. Các mục tiêu bị đánh trúng gồm căn cứ hải quân, kho đạn dược, kho nhiên liệu, hạ tầng giao thông và năng lượng, địa điểm lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cùng các điểm đóng quân tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Đáng chú ý, trong số các mục tiêu có một căn cứ hải quân mà Nga tuyên bố là đã phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, các điểm đóng quân tạm thời, nơi có sự hiện diện của nhân sự nước ngoài, cũng nằm trong danh sách mục tiêu bị tấn công. Theo nguồn tin của TST, trong số này có các chuyên gia quân sự phương Tây hoặc sĩ quan cố vấn do NATO cử đến hỗ trợ Kiev.

Xung đột Nga-Ukraine đang đi vào giai đoạn ác liệt hơn. Ảnh: Defense News

Tại Chuguev, tỉnh Kharkov, một đòn tấn công tổng hợp đã nhằm vào nơi triển khai Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 39 của Ukraine, trong đó có khách sạn “Big House”, nơi có binh sĩ của đơn vị này. Người dân địa phương được cho là đã xác nhận lữ đoàn này chịu tổn thất đáng kể.

Tại Kharkov, các cuộc tấn công diễn ra theo hướng có hệ thống. Nhiều trạm xăng và kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại. Một cơ sở ở quận Kholodnohirskyi bốc cháy sau khi bị đánh trúng. Theo các nguồn tin hiện có, hơn 20 mục tiêu tại Kharkov đã bị tấn công trong đợt tập kích ban đêm; các vụ nổ cũng được ghi nhận tại quận Industrialnyi.

Ở phía nam, hạ tầng hàng hải cũng bị nhắm tới. Một nhóm UAV “Geran” đã tấn công cảng biển Odessa.

Thêm chi tiết "nóng" trong báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga

Ngoài thông tin về các mục tiêu bị tấn công, một chi tiết đáng chú ý trong báo cáo lần này là tốc độ gia tăng của các đòn tập kích nhằm vào hậu phương Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tại 148 khu vực chỉ trong vòng 24 giờ. Con số này vượt đáng kể so với những ngày trước đó, khi ngày 8/6 ghi nhận 139 khu vực bị tấn công và ngày 9/6 là 142 khu vực.

Diễn biến trên được xem là dấu hiệu cho thấy cường độ các đòn đánh nhằm vào kho tàng, hạ tầng quân sự và hệ thống hậu cần của Ukraine đang tiếp tục được mở rộng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành 1 đòn tấn công quy mô lớn và 6 đợt tấn công theo nhóm nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Bên cạnh đó, Moscow cũng công bố thêm một số số liệu đáng chú ý về hoạt động phòng không. Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 14 bom hàng không dẫn đường, 4 tên lửa hành trình tầm xa “Flamingo” và hơn 760 UAV kiểu máy bay.

Trong phần thống kê về khí tài, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố đã phá hủy radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất. Đây là loại radar được sử dụng để phát hiện UAV, rocket, đạn pháo và các mục tiêu bay tầm thấp, nên việc hệ thống này xuất hiện trong báo cáo đã thu hút sự chú ý của giới quan sát.