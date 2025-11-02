T&T của bầu Hiển “đặt cược lớn” vào xứ trầm hương: Đề xuất đầu tư dự án khu đô thị - sân golf 23.000 tỷ đồng và hai khu công nghiệp tại cực tăng trưởng Vân Phong

Trong nhóm dự án bất động sản - du lịch, T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang, với diện tích khoảng 830 ha và tổng vốn dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng. Dự án nằm tại khu vực được định hướng là không gian đô thị du lịch quốc gia - quốc tế, kết nối thuận lợi tới sân bay, cảng biển và các trung tâm dịch vụ của Khánh Hòa.

Tổ hợp dự kiến bao gồm khu đô thị hơn 70 ha, sân golf quy mô 36-45 lỗ trên diện tích khoảng 227 ha và khu nghỉ dưỡng - du lịch dịch vụ rộng hơn 150 ha. T&T Group kỳ vọng dự án này sẽ phát triển mô hình đô thị - nghỉ dưỡng - thể thao tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến nhóm khách du lịch cao cấp và cư dân tìm kiếm trải nghiệm sống kết hợp giải trí - thể thao.

Trong lĩnh vực công nghiệp, T&T Group đề xuất đầu tư hai khu công nghiệp tại khu vực Ninh Hòa gồm KCN Ninh An (150 ha) và KCN Ninh Diêm 2 (215 ha). Đây là khu vực thuộc Khu kinh tế Vân Phong – một trong ba cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh Khánh Hòa.

Với vị trí gần cảng biển nước sâu Nam Vân Phong và các trục giao thông liên vùng, hai khu công nghiệp này được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp 4.0, ứng dụng tự động hóa và logistics thông minh, phục vụ chuỗi cung ứng sản xuất và xuất khẩu.

Ở mảng năng lượng tái tạo, T&T Group hiện vận hành nhiều dự án điện gió và điện mặt trời tại Khánh Hòa và khu vực lân cận, với tổng công suất trên 300 MW và sản lượng điện sạch lũy kế hơn 1.366 GWh tính đến cuối tháng 9/2025.

Tập đoàn cho biết đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư, trong đó có các dự án điện mặt trời Phước Ninh giai đoạn 2, hồ Trà Co, hồ Bà Râu, cùng các dự án điện gió ven biển và điện gió ngoài khơi quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn MW giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Điều hành T&T Group đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư thuận lợi được ví như "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của tỉnh Khánh Hòa. T&T Group cam kết đồng hành lâu dài với tỉnh Khánh Hòa, "đã nói là làm, đã làm là bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật", mang đến những dự án chất lượng, bền vững, hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự phát triển của địa phương; để Khánh Hòa thực sự là trung tâm kinh tế vùng và cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Đồng thời, T&T Group kỳ vọng các dự án khi được chấp thuận và triển khai sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, công nghiệp và năng lượng sạch tại Khánh Hòa, hình thành các cực tăng trưởng mới kết nối Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh.



