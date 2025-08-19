T&T của bầu Hiển khởi công dự án nhà ở xã hội tại “xứ tôm, đất mũi”: Sẽ có hơn 1.200 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 người

UBND tỉnh Cà Mau vừa phối hợp cùng Tập đoàn T&T Group chính thức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, TP. Cà Mau. Công trình thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau, do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau, thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư. Dự án sẽ triển khai trên khu đất rộng 2,05 ha, dự án gồm 5 khối nhà cao 10 tầng, với tổng cộng 1.241 căn hộ, có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 cư dân. Giai đoạn 1 sẽ triển khai một tòa 10 tầng với 210 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội này đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau rộng gần 23 ha, được kết nối hạ tầng đồng bộ, đa dạng tiện ích, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Với quy mô trên 1.200 căn, dự án T&T Cà Mau sẽ đóng góp đáng kể vào chỉ tiêu 4.800 căn hộ NOXH của tỉnh đến năm 2030, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị bền vững và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công trình tại Cà Mau là bước tiếp nối trong chuỗi dự án nhà ở xã hội mà T&T Group đang triển khai trên cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, nhấn mạnh: "Bên cạnh các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn, T&T Group luôn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng. Nhà ở xã hội không chỉ là chỗ ở, mà còn là nền tảng để mỗi người dân an cư lạc nghiệp, cống hiến cho quê hương; đồng thời là hạ tầng xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương và cả nước".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Trước đó, cuối năm 2023, T&T Group đã khởi công Khu đô thị T&T Cà Mau với quy mô gần 23 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo phong cách các đô thị nổi tiếng châu Âu như Colmar (Pháp) hay Palmanova (Italia), kết hợp với văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ.

Cà Mau được mệnh danh là "Đất Mũi" vì là vùng cực Nam của Tổ quốc, nơi Mũi Cà Mau vươn ra cả biển Đông và vịnh Thái Lan. Đồng thời, địa phương còn nổi tiếng là "xứ tôm" khi nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản, đặc biệt là tôm, giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế.

Trong năm 2025, Cà Mau dự kiến triển khai 14 dự án nhà ở xã hội. Trong đó có 6 dự án độc lập với quy mô hơn 38 ha, khoảng 3.758 căn, và 8 dự án tích hợp trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, diện tích gần 40 ha, quy mô khoảng 5.572 căn.

Một số dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở xã hội tại phường Tân Xuyên với 218 căn, dự án tại khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau với 823 căn, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Đến nay, tỉnh đã đưa vào sử dụng 93 căn hộ tại phường Tân Xuyên. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng công bố dự án hơn 512 tỷ đồng tại phường An Xuyên, với 737 căn hộ, gồm hai khối nhà 12 tầng, dự kiến triển khai trong vòng 36 tháng.

Với quy mô trên 9.000 căn hộ từ các dự án đang và sẽ triển khai, Cà Mau đang cho thấy quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định đời sống cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế.



