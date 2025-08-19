Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

T&T của bầu Hiển khởi công dự án nhà ở xã hội tại “xứ tôm, đất mũi”: Sẽ có hơn 1.200 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 người

19-08-2025 - 18:59 PM | Doanh nghiệp

Dự án này của T&T Group kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phối hợp cùng Tập đoàn T&T Group chính thức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, TP. Cà Mau. Công trình thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau, do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau, thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư. Dự án sẽ triển khai trên khu đất rộng 2,05 ha, dự án gồm 5 khối nhà cao 10 tầng, với tổng cộng 1.241 căn hộ, có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 cư dân. Giai đoạn 1 sẽ triển khai một tòa 10 tầng với 210 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội này đặt trong tổng thể Khu đô thị T&T Cà Mau rộng gần 23 ha, được kết nối hạ tầng đồng bộ, đa dạng tiện ích, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.

Với quy mô trên 1.200 căn, dự án T&T Cà Mau sẽ đóng góp đáng kể vào chỉ tiêu 4.800 căn hộ NOXH của tỉnh đến năm 2030, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị bền vững và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

T&T của bầu Hiển khởi công dự án nhà ở xã hội tại “xứ tôm, đất mũi”: Sẽ có hơn 1.200 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 người- Ảnh 1.

Công trình tại Cà Mau là bước tiếp nối trong chuỗi dự án nhà ở xã hội mà T&T Group đang triển khai trên cả nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, nhấn mạnh: "Bên cạnh các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn, T&T Group luôn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng. Nhà ở xã hội không chỉ là chỗ ở, mà còn là nền tảng để mỗi người dân an cư lạc nghiệp, cống hiến cho quê hương; đồng thời là hạ tầng xã hội quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng GDP của địa phương và cả nước".

T&T của bầu Hiển khởi công dự án nhà ở xã hội tại “xứ tôm, đất mũi”: Sẽ có hơn 1.200 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 5.000 người- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group.

Trước đó, cuối năm 2023, T&T Group đã khởi công Khu đô thị T&T Cà Mau với quy mô gần 23 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế theo phong cách các đô thị nổi tiếng châu Âu như Colmar (Pháp) hay Palmanova (Italia), kết hợp với văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ. 

Cà Mau được mệnh danh là "Đất Mũi" vì là vùng cực Nam của Tổ quốc, nơi Mũi Cà Mau vươn ra cả biển Đông và vịnh Thái Lan. Đồng thời, địa phương còn nổi tiếng là "xứ tôm" khi nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản, đặc biệt là tôm, giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế.

Trong năm 2025, Cà Mau dự kiến triển khai 14 dự án nhà ở xã hội. Trong đó có 6 dự án độc lập với quy mô hơn 38 ha, khoảng 3.758 căn, và 8 dự án tích hợp trong quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại, diện tích gần 40 ha, quy mô khoảng 5.572 căn. 

Một số dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở xã hội tại phường Tân Xuyên với 218 căn, dự án tại khóm 5, phường 9, TP. Cà Mau với 823 căn, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Đến nay, tỉnh đã đưa vào sử dụng 93 căn hộ tại phường Tân Xuyên. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng công bố dự án hơn 512 tỷ đồng tại phường An Xuyên, với 737 căn hộ, gồm hai khối nhà 12 tầng, dự kiến triển khai trong vòng 36 tháng.

Với quy mô trên 9.000 căn hộ từ các dự án đang và sẽ triển khai, Cà Mau đang cho thấy quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển 4.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư, ổn định đời sống cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế.


Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mobifone có tân Phó Tổng giám đốc sinh năm 1989

Mobifone có tân Phó Tổng giám đốc sinh năm 1989 Nổi bật

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sắp chia cổ phiếu thưởng dự kiến ở mức 61,5%, nâng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng Nổi bật

Một hệ thống gym tại TP.HCM thông báo đóng cửa, nhiều hội viên lo không được trả lại tiền

Một hệ thống gym tại TP.HCM thông báo đóng cửa, nhiều hội viên lo không được trả lại tiền

18:28 , 19/08/2025
4 tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh cùng ''phất cờ'' khởi động các "quả đấm thép" dọc miền đất nước

4 tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long, Hồ Hùng Anh cùng ''phất cờ'' khởi động các "quả đấm thép" dọc miền đất nước

16:57 , 19/08/2025
Tỷ phú Trần Đình Long khởi động dự án KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc, tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng

Tỷ phú Trần Đình Long khởi động dự án KCN Hòa Tâm – Giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc, tổng vốn đầu tư 120.000 tỷ đồng

16:36 , 19/08/2025
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ chuỗi cửa hàng Hacom qua đời ở tuổi 50

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ chuỗi cửa hàng Hacom qua đời ở tuổi 50

14:31 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên