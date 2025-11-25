TTC Land “bắt tay” G8 Golden Group, chính thức cho thuê sỉ 22.400m2 văn phòng tại TTC Plaza Đà Nẵng

TTC Land chính thức cho thuê sỉ 22.400 m² văn phòng tại TTC Plaza Đà Nẵng

Đây là một trong những giao dịch cho thuê diện tích lớn đáng chú ý của thị trường Đà Nẵng năm 2025, cho thấy nhu cầu về văn phòng cho thuê tiếp tục tăng và là bước tiến quan trọng của TTC Land trong mảng vận hành tài sản thương mại – văn phòng.

Thương vụ quy mô lớn từ thỏa thuận hợp tác giữa TTC Land và G8 Golden

Theo TTC Land, khả năng cung ứng quỹ diện tích lớn, liên tục tại vị trí trung tâm là yếu tố giúp TTC Plaza Đà Nẵng được G8 Golden lựa chọn để mở rộng hoạt động tại miền Trung. Đơn vị thuê ưu tiên những dự án có mặt bằng đồng nhất, thuận tiện vận hành, kết nối hạ tầng tốt và tiến độ bàn giao đáp ứng kế hoạch triển khai đầu năm 2026.

G8 Golden hiện vận hành nhiều tòa nhà văn phòng và mô hình văn phòng dịch vụ tại TP.HCM và Đà Nẵng. Trong kế hoạch công bố lần này, TTC Plaza Đà Nẵng được doanh nghiệp xác định là địa điểm phát triển trung tâm điều hành mới cho giai đoạn 2026–2030.

Đại diện G8 Golden cho biết: “TTC Plaza Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về mặt bằng, kỹ thuật và vị trí để chúng tôi triển khai mô hình vận hành văn phòng quy mô lớn.”

TTC Land và định hướng “Phát triển – Vận hành – Dòng tiền thật”

Thương vụ ký kết cùng G8 Golden giúp khối văn phòng TTC Plaza Đà Nẵng đạt tỷ lệ lấp đầy cao ngay trước khi dự án hoàn thiện toàn bộ. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tăng hiệu quả khai thác, tạo dòng tiền ổn định và nâng cao giá trị tài sản của TTC Land trong thời gian tới.

TTC Plaza Đà Nẵng được phát triển như tổ hợp thương mại – dịch vụ – văn phòng trên trục Điện Biên Phủ, khu vực đang hình thành trung tâm kinh tế – hành chính mở rộng của thành phố. Dự án sở hữu mặt bằng sàn lớn, phù hợp doanh nghiệp cần diện tích tập trung, cùng hệ thống tiện ích nội khu và khả năng kết nối nhanh đến sân bay và các tuyến giao thông chính.

Phối cảnh dự án TTC Plaza Đà Nẵng

Ông Võ Thanh Lâm – Tổng Giám đốc TTC Land – chia sẻ: “Thỏa thuận cho thuê 22.400 m² tại TTC Plaza Đà Nẵng phù hợp định hướng vận hành tài sản thương mại – văn phòng của doanh nghiệp. Giao dịch này cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi và các đơn vị vận hành tiếp tục tìm kiếm những dự án có hạ tầng, tiến độ và quy mô đáp ứng được mô hình khai thác chuyên nghiệp.”

TTC Land đang triển khai chiến lược tái cấu trúc dài hạn theo mô hình “phát triển – vận hành – dòng tiền thật”, trong đó mảng vận hành tài sản giữ vai trò trụ cột nhằm ổn định doanh thu và giảm phụ thuộc vào chu kỳ phát triển dự án. Giao dịch 22.400 m² tại TTC Plaza Đà Nẵng giúp tăng tỷ lệ lấp đầy, cải thiện giá trị định giá tài sản và tạo nền tảng cho TTC Land tiếp tục triển khai mục tiêu giai đoạn 2026–2030.