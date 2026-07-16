TTC Land chuyển từ đầu tư sang giai đoạn tạo dòng tiền

Kỷ luật tài chính tạo nền tảng tăng trưởng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản từng bước phục hồi, việc duy trì kỷ luật tài chính và chủ động nguồn vốn là một trong những ưu tiên của TTC Land nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Mới đây, Công ty đã hoàn tất kỳ thanh toán lãi kỳ ba của lô trái phiếu mã SCR12401 trị giá 850 tỷ đồng, phát hành vào tháng 12/2024. Theo đó, gần 49 tỷ đồng tiền lãi đã được thanh toán đúng hạn cho trái chủ vào ngày 30/6/2026, tiếp nối hai kỳ thanh toán đúng hạn trước đó vào ngày 30/6/2025 và 31/12/2025.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào tháng 12/2029. Điều này đồng nghĩa TTC Land chưa phát sinh áp lực thanh toán nợ gốc trong giai đoạn 2026–2027, qua đó có thêm dư địa chủ động cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và mở rộng kinh doanh.

Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trái chủ không chỉ khẳng định năng lực quản trị dòng tiền mà còn tiếp tục củng cố uy tín của doanh nghiệp trên thị trường vốn, tạo nền tảng thuận lợi cho chiến lược phát triển bền vững trong những năm tới.

Song song đó, Công ty con của TTC Land - chủ đầu tư dự án TTC Plaza Đà Nẵng – vừa được Cục Thuế thành phố Đà Nẵng quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 78 tỷ, giúp cải thiện thanh khoản, tăng tính chủ động về dòng tiền và tạo dư địa cho giai đoạn khai thác tài sản.

Từ đầu tư sang khai thác tài sản

Ngày 3/7/2026, Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê chính thức khai trương tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng, đánh dấu việc tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ lưu trú bước vào giai đoạn vận hành đồng bộ. Đây cũng là trung tâm thương mại đầu tiên của AeonMall tại Đà Nẵng, góp phần gia tăng sức hút thương mại cho khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Sự hiện diện của TTTM AEON MALL không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích của dự án mà còn tạo lợi thế khai thác cho toàn bộ tổ hợp thông qua lưu lượng khách mua sắm, vui chơi và sử dụng dịch vụ thường xuyên. Đây được xem là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao giá trị khai thác và giá trị tài sản của các sản phẩm bất động sản trong dự án.

Gia tăng giá trị cho nhà đầu tư

Tiếp nối dấu mốc vận hành, ngày 12/7/2026, TTC Land tổ chức sự kiện giới thiệu 199 căn hộ lưu trú thuộc TTC Plaza Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Sự kiện giới thiệu 199 căn hộ lưu trú tại TTC Plaza thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhà đầu tư

Các căn hộ được phát triển trong tổ hợp tích hợp TTTM AEON MALL, khách sạn quốc tế TUI SUNEO, khu văn phòng cùng hệ thống tiện ích hiện hữu. Mô hình bất động sản tích hợp này được đánh giá có lợi thế về khả năng khai thác lưu trú, cho thuê cũng như hưởng lợi từ dòng khách và hoạt động thương mại đã hình thành, mở ra tiềm năng tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Trong bối cảnh nguồn cung các sản phẩm vừa có thể khai thác kinh doanh vừa sở hữu hệ tiện ích đồng bộ tại trung tâm Đà Nẵng còn hạn chế, các căn hộ lưu trú tại TTC Plaza Đà Nẵng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư hướng đến chiến lược sở hữu tài sản gắn với khả năng khai thác thực tế thay vì chỉ kỳ vọng vào tăng giá.

Chuỗi diễn biến tích cực từ quản trị tài chính đến vận hành dự án cho thấy TTC Land đang từng bước chuyển hóa các khoản đầu tư thành tài sản tạo doanh thu và dòng tiền bền vững. Với nền tảng tài chính được củng cố cùng các dự án trọng điểm lần lượt đi vào khai thác, doanh nghiệp tiếp tục tạo thêm động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng thời gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.