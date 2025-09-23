TTC Plaza Đà Nẵng tăng tốc tiến độ, sẵn sàng vận hành đầu năm 2026

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (HOSE: SCR) phát triển, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với tiến độ thi công được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành đầu năm 2026.

Dự án đang ngày một thành hình, tăng tốc tiến độ, sẵn sàng đi vào vận hành đầu năm 2026

Tiến độ khẩn trương, khẳng định vị thế dự án trọng điểm

Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ – tuyến huyết mạch nối sân bay quốc tế với trung tâm Đà Nẵng – dự án TTC Plaza Đà Nẵng được định vị là tổ hợp đa chức năng, góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cao cho thị trường bất động sản thành phố.

Trong năm 2025, dự án đã ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng. Ngày 10/5, công trình chính thức cất nóc, đồng thời TTC Land bàn giao khối đế thương mại cho AeonMall Việt Nam, mở đường cho trung tâm mua sắm hiện đại quy mô lớn. Đến ngày 3/7, TTC Land tiếp tục hợp tác cùng TUI Hotels & Resorts - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn TUI Group (Đức), một trong những Tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới – để vận hành khách sạn quốc tế đầu tiên mang thương hiệu TUI SUNEO tại Việt Nam, ngay trong dự án. Đây là bước đi khẳng định định hướng hợp tác với các thương hiệu uy tín nhằm gia tăng giá trị vận hành cho TTC Plaza Đà Nẵng.

Đồng hành cùng chủ đầu tư, tổng thầu Coteccons hiện đang đẩy nhanh giai đoạn hoàn thiện nội – ngoại thất, lắp đặt hệ thống cơ điện và cảnh quan. Công tác giám sát được triển khai chặt chẽ, đảm bảo chất lượng thi công, an toàn lao động và tiến độ bàn giao. Với nhịp độ này, dự án sẽ được đưa vào hoạt động đầu năm 2026.

Ông Võ Thanh Lâm – Tổng Giám đốc TTC Land nhấn mạnh: “ TTC Plaza Đà Nẵng không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng thúc đẩy kinh tế – du lịch thành phố. Sự đồng hành của những thương hiệu quốc tế uy tín sẽ mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.”

Hệ sinh thái tích hợp, lợi thế cạnh tranh bền vững

Điểm nổi bật của TTC Plaza Đà Nẵng nằm ở mô hình “all-in-one”, tích hợp đồng bộ 4 phân khu: thương mại, khách sạn, căn hộ lưu trú và văn phòng. Khối đế thương mại do AeonMall Việt Nam vận hành hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm – giải trí lớn nhất khu vực với thương hiệu TTTM Aeon Mall đến từ Nhật Bản, thu hút lượng khách ổn định. Khách sạn mang thương hiệu TUI SUNEO sẽ nâng cao trải nghiệm lưu trú, tạo thêm sức hút đối với du khách quốc tế. Khu căn hộ lưu trú được thiết kế dành riêng cho chuyên gia, doanh nhân, khách lưu trú dài hạn – nhóm khách hàng vốn đang thiếu hụt sản phẩm phù hợp tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, khối văn phòng hiện đại với thiết kế linh hoạt sẽ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tìm kiếm vị trí đặt trụ sở chiến lược ngay trung tâm thành phố.

Phối cảnh dự án TTC Plaza Đà Nẵng - tổ hợp “all-in-one” hiện đại, tiện nghi

Sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế, cộng hưởng cùng vị trí đắc địa và tiến độ triển khai đảm bảo, giúp TTC Plaza Đà Nẵng trở thành dự án có tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời. Đây cũng là yếu tố khiến dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khách hàng, đối tác và giới đầu tư.

Đặc biệt, các dấu ấn nổi bật về hợp tác và tài chính thời gian qua càng củng cố giá trị của dự án. Cụ thể, TTC Land đã hoàn tất ký bàn giao Khối đế thương mại cho AeonMall Việt Nam, thu trước hơn 350 tỷ đồng tiền thuê trong 5 năm. Doanh nghiệp cũng vừa ký Hợp đồng cho thuê tổng tầng hầm. Đây không chỉ là minh chứng cho sức hút của TTC Plaza Đà Nẵng đối với các đối tác lớn, mà còn khẳng định hiệu quả đầu tư bền vững, thuyết phục khách hàng và nhà đầu tư lựa chọn căn hộ, khách sạn, văn phòng tại dự án.

Với tầm nhìn chiến lược, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tiến độ thực hiện nhất quán, TTC Plaza Đà Nẵng được kỳ vọng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo trung tâm thành phố biển, mà còn mang lại giá trị gia tăng lâu dài cho những nhà đầu tư tiên phong.

Xem thêm một số hình ảnh tiến độ thi công dự án:

Tọa lạc trên trục Điện Biên Phủ - tuyến huyết mạch nối sân bay quốc tế với trung tâm Đà Nẵng - dự án TTC Plaza Đà Nẵng đang ngày một hoàn thiện, thành hình

Thi công, sơn phủ phần khối đế thương mại - TTTM Aeon Mall

Thi công, sơn phủ một hướng view nhìn ra phố biển

Nhịp thi công tất bật, hối hả trên công trình cả ngày lẫn đêm

Từng hạng mục, phân khúc dự án ﻿ ﻿ dần thành hình

Từng đường nét kiến trúc uốn lượn độc đáo của TTC Plaza Đà Nẵng đã dần hiện hữu rõ ràng, kỳ vọng sớm trở thành tổ hợp thương mại - dịch vụ - lưu trú - văn phòng hiện đại tại trung tâm thành phố biển.