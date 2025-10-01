Từ 1-10, nhiều quy định về sinh sản và khám chữa bệnh có hiệu lực

Quy định tại Nghị định 207/2025, có hiệu lực từ hôm nay (1-10), cho phép phụ nữ độc thân được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nguyện vọng.

Quản lý mẫu tinh trùng hiến tặng bằng mã vạch

Mở rộng quyền sinh con bằng IVF cho phụ nữ độc thân

Trước đây, Nghị định 10/2015 quy định phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Với quy định hiện hành, chỉ cần họ có nguyện vọng là người phụ nữ đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản này.

Như vậy, quy định mới này mở rộng quyền chủ động làm mẹ, không còn ràng buộc lý do y tế, phù hợp hơn với xu hướng xã hội hiện đại và nhu cầu cá nhân của phụ nữ độc thân. Thực tế, nhiều phụ nữ hiện nay không muốn kết hôn, thậm chí muốn làm mẹ đơn thân.

Kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998, đến nay đã có trên 150.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này. Hiện toàn quốc có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, tỉ lệ điều trị IVF thành công ngày càng tăng, lên đến 70%.

Bên cạnh đó, Nghị định mới cũng quy định phụ nữ độc thân có quyền nhận phôi khi họ không có noãn (trứng) hoặc noãn không đảm bảo chất lượng để thụ thai.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, việc hiến tinh trùng, noãn, phôi chỉ được thực hiện tại một cơ sở được cấp phép, mỗi tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng.

Giấy chứng sinh có quy định mới từ hôm nay

Cũng từ 1-10, thông tư 22/2025 của Bộ Y tế về cấp và sử dụng giấy chứng sinh có hiệu lực thi hành.

Các trường hợp cấp mới giấy chứng sinh cho trẻ gồm: trẻ sinh tại cơ sở y tế; trẻ sinh ngoài cơ sở y tế; trẻ sinh do mang thai hộ; trẻ sinh ra và tử vong tại cơ sở y tế.

Giấy chứng sinh được lập thành 2 bản, một giao cho thân nhân và một lưu tại cơ sở y tế. Mỗi trẻ sinh đôi hoặc nhiều hơn sẽ có giấy chứng sinh với mã số khác nhau.

Các trường hợp được cấp lại giấy chứng sinh gồm: giấy chứng sinh đã cấp có nhầm lẫn, thiếu thông tin; giấy chứng sinh bị mất, rách, nát.

Kê đơn thuốc điện tử chính thức áp dụng tại bệnh viện

Từ hôm nay (1-10), tất cả bệnh viện bắt buộc kê đơn thuốc điện tử. Theo đó, tại thông tư 26/2025/TT-BYT ngày 30-6 về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, từ 1-10 tất cả bệnh viện phải áp dụng kê đơn thuốc điện tử. Từ 1-1-2026, quy định này mở rộng ra toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh.

Đơn thuốc điện tử trong bệnh án điện tử tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khi triển khai kê đơn thuốc điện tử, hệ thống kê đơn và bán thuốc sẽ được kết nối. Nhờ đó, người bệnh mua thuốc sẽ được kiểm soát theo đơn trong hệ thống. Tình trạng bán sai thuốc hoặc bán không theo đơn đều có thể được theo dõi.

Việc kết nối liên thông giữa Hệ thống kê đơn thuốc điện tử và Hệ thống Quản lý Dược quốc gia là giải pháp then chốt để nâng cao giám sát sử dụng thuốc.

Khi người dân sử dụng số định danh cá nhân, nhiều thông tin hành chính như họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ… sẽ tự động hiển thị trên hệ thống.

Điều này cũng giúp giảm thời gian kê đơn, hạn chế sai sót và đơn giản hóa thủ tục cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế. Về lâu dài, đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, phục vụ tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe và quản lý thông tin y tế của người dân.

"Đây là bước tiến rất lớn trong kiểm soát tình trạng bán thuốc không theo đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Khi tất cả đơn thuốc được cập nhật đồng bộ, cơ quan quản lý có thể phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lạm dụng, kê sai hoặc bán thuốc khi không có đơn"- ông Dương nói.



