Từ 1/3: Bất động sản ở Việt Nam sẽ có một thay đổi lớn chưa từng thấy

Từ ngày 1/3/2026, mỗi căn nhà, căn hộ, mỗi bất động sản ở Việt Nam sẽ được gắn một mã định danh điện tử duy nhất. Thông tin này được đề cập tới tại Nghị định 357 mới được Chính phủ ban hành về xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo Nghị định 357, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng, quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo đó, Bộ Xây dựng là đơn vị xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống trên toàn quốc; trong khi UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thu thập, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu.

Mỗi bất động sản ở Việt Nam sẽ có một mã số riêng

Mã định danh điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thị trường bất động sản vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ảnh minh họa

Mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản là chuỗi ký tự gồm chữ và số. Mã này có độ dài tối đa 40 ký tự và được tạo lập tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, mỗi mã sẽ chỉ gắn với một sản phẩm bất động sản duy nhất và theo suốt vòng đời của tài sản đó, bao gồm từ khi hình thành, đưa vào sử dụng cho đến các lần giao dịch, chuyển nhượng hay thế chấp. Theo quy định, mã định danh sẽ được xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều lớp thông tin, chẳng hạn như mã định danh thửa đất, mã số dự án hoặc công trình xây dựng, thông tin địa điểm và các ký tự bổ sung để bảo đảm không trùng lặp.

Ngoài ra, việc gắn và quản lý mã sẽ do Sở Xây dựng các địa phương thực hiện thông qua Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Khi mã định danh được áp dụng, các thông tin liên quan đến bất động sản như tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ dự án, giá giao dịch, hợp đồng công chứng và lịch sử biến động cũng sẽ được kết nối và cập nhật xuyên suốt.

Bên cạnh sản phẩm bất động sản, Nghị định 357 của Chính phủ cũng quy định về mã định danh cho từng đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới địa ốc hay cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu nhà và thị trường bất động sản phải có đầy đủ thông tin dự án, bao gồm tổng mức đầu tư, quy mô sử dụng đất, tiến độ và một số văn bản pháp lý. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu bất động sản sẽ có thống kê giá mua bán (triệu đồng/m2), tổng giá trị giao dịch hay bất động sản tồn kho...

Hệ thống này cũng có dữ liệu về giao dịch thông qua công chứng và thông tin về hợp đồng mua bán bất động sản. Trong số đó, các hợp đồng bao gồm mã định danh của bất động sản và cá nhân/tổ chức giao dịch, thời gian ký kết, hình thức giao dịch (mua bán, thuê, nhận chuyển nhượng...).

Hệ thống này do Bộ Xây dựng quản lý sẽ còn có thông tin về sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân như loại hình nhà, địa chỉ, diện tích, số lượng; thời hạn và hình thức sở hữu…

Theo các chuyên gia, việc gắn mã định danh điện tử cho bất động sản là bước đi quan trọng trong lộ trình số hóa lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng lớn, giao dịch ngày càng phức tạp. Thế nhưng, hiệu quả của chính sách này sẽ còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng dữ liệu đầu vào, cũng như mức độ liên thông giữa các cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng, thuế, công chứng và khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Khi đi vào vận hành đầy đủ, mã định danh điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần đưa thị trường bất động sản vận hành minh bạch và chuyên nghiệp hơn; cũng như góp phần minh bạch hóa giá cả và lịch sử giao dịch trên thị trường.