Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/3, hàng triệu người dân có ô tô cần chú ý đến thay đổi này

26-02-2026 - 15:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người dân sở hữu ô tô cần chú ý.

Từ ngày 1/3/2026, các cơ quan đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới nhằm đảm bảo kết quả chính xác hơn và đáp ứng các mục tiêu về môi trường. Việc triển khai được thực hiện theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định, các xe ô tô khi đi kiểm định phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng với năm sản xuất tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1/3/2026, mức khí thải áp dụng được phân theo năm sản xuất như sau: Mức 1 đối với xe sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021; và mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2022.

Lộ trình siết chặt tiêu chuẩn khí thải tiếp tục được triển khai trong các năm tới. Từ ngày 1/1/2027, áp dụng mức 4 đối với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức 5 đối với xe sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông tại hai thành phố này.

Từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1/1/2032, áp dụng mức 5 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh trường hợp không đạt tiêu chuẩn khí thải, phát sinh thêm thời gian và chi phí.

Các hạng mục nên kiểm tra gồm thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất hoặc đảm bảo số vòng quay lớn nhất của động cơ không nằm trong "vùng đỏ" trên đồng hồ đo tốc độ động cơ, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy.

Bên cạnh đó, chủ xe cũng được khuyến nghị sử dụng nhiên liệu chất lượng cao để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải vận hành đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 năm 2025: Singapore bất ngờ vượt Philippines, Việt Nam xếp thứ mấy trong khu vực?

Toàn cảnh tăng trưởng GDP ASEAN-6 năm 2025: Singapore bất ngờ vượt Philippines, Việt Nam xếp thứ mấy trong khu vực? Nổi bật

Từ tháng sau, loạt quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú chính thức có hiệu lực, người dân chú ý!

Từ tháng sau, loạt quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú chính thức có hiệu lực, người dân chú ý! Nổi bật

Công an đề nghị 562 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 562 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:47 , 26/02/2026
Thủ tướng: Chuyển từ làm nhiều sang làm đúng, làm trúng

Thủ tướng: Chuyển từ làm nhiều sang làm đúng, làm trúng

14:47 , 26/02/2026
Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

14:27 , 26/02/2026
Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

Phạt tài xế cho trẻ ngồi trước vô lăng khi lái xe ở Hà Nội

14:15 , 26/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên