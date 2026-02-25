Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1/3, Vietcombank, VietinBank, Agribank,... ngưng giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng với những khách hàng sau

25-02-2026 - 09:04 AM | Smart Money

Nhiều ngân hàng như BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank… sẽ dừng cung cấp dịch vụ rút/chuyển tiền qua ứng dụng đối với 3 trường hợp sau.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng bất ngờ nhận được thông báo thiết bị không đáp ứng yêu cầu an toàn theo quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN.

Nội dung cảnh báo cho biết, kể từ ngày 1/3/2026, ngân hàng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thiết bị không đạt tiêu chuẩn bảo mật, đồng thời khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng thiết bị khác để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

Người dùng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... chú ý để không bị ngưng giao dịch rút/chuyển tiền qua ứng dụng từ 1/3 - Ảnh 1.

Thông báo thiết bị của người dùng không đáp ứng yêu cầu an toàn theo quy định tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN từ VietinBank.

Động thái này được triển khai trước mốc 1/3/2026 - thời điểm Thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức có hiệu lực. Quy định mới đặt mục tiêu siết chặt an toàn cho hoạt động ngân hàng số, tăng cường bảo vệ giao dịch trực tuyến và hạn chế nguy cơ tấn công, can thiệp trái phép hay chiếm đoạt tài sản thông qua thiết bị di động.

Theo quy định, ứng dụng ngân hàng có thể tự động đăng xuất hoặc ngừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, bao gồm:

Thứ nhất, thiết bị đang bật hoặc sử dụng các công cụ gỡ lỗi như debugger, Android Debug Bridge (ADB); ứng dụng chạy trong môi trường giả lập (emulator), máy ảo hoặc thiết bị giả lập.

Thứ hai, ứng dụng bị chèn mã trái phép trong quá trình vận hành, bao gồm các hành vi theo dõi, ghi lại dữ liệu truyền qua hàm hoặc API (hook), hoặc bị chỉnh sửa, đóng gói lại (repacking).

Thứ ba, thiết bị đã bị phá khóa bảo mật như root (Android), jailbreak (iOS) hoặc mở khóa bootloader.

Nếu rơi vào các trường hợp trên, các ứng dụng ngân hàng trực tuyến như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay, Agribank E-Mobile Banking… có thể ngừng hoạt động, khiến giao dịch chuyển khoản, nạp - rút tiền bị gián đoạn.

Để không bị gián đoạn giao dịch sau ngày 1/3, người dùng nên kiểm tra lại điện thoại đang sử dụng. Thiết bị không nên ở trạng thái root hoặc jailbreak, đồng thời cần tắt các chế độ cho phép truy cập hệ thống ở mức lập trình như ADB hoặc môi trường giả lập.

Bên cạnh đó, nên tải ứng dụng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play, thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phiên bản ứng dụng theo khuyến nghị từ ngân hàng. Việc duy trì một thiết bị “sạch”, không bị can thiệp và luôn ở phiên bản mới sẽ giúp đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra an toàn, liên tục và đúng quy định mới.

Theo Huỳnh Duy

Phụ nữ số

