Xổ số miền Nam: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số Tết

24-02-2026 - 18:36 PM | Smart Money

Hai khách hàng mua vé số xuân thuộc xổ số miền Nam dịp Tết nhưng vài ngày sau mới dò thì phát hiện trúng độc đắc.

Chiều 24-2, liên quan kết quả xổ số miền Nam, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh – cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 902794) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-2 (mùng 6 Tết).

Xổ số miền Nam 2026: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số - Ảnh 1.

2 tờ vé số Tiền Giang trúng giải độc đắc vừa được đổi thưởng chiều 24-2. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

"Còn một nàng hậu (vé trúng độc đắc) chưa xuất hiện. Ai còn giữ vé cứ alo em nhé" – chị Phương Lan chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Cũng trong ngày 24-2, chị Phương Lan còn cho biết đã đổi thưởng cho vị khách may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 203468) 3 tờ vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 18-2 (mùng 2 Tết).

"Vị khách ăn Tết hơi lâu, hơi kỹ nên giờ mới phát hiện mình trúng số. Lộc xuân tới chậm mà vui thì nhân đôi ạ. Mình đem tiền ra giao dịch trực tiếp tại Agribank để đảm bảo an toàn, minh bạch và thuận tiện nhất cho khách hàng" – chị Phương Lan thông tin.

Sáng 24-2, đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 792898) 7 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 23-2.

Xổ số miền Nam 2026: Hai người suýt mất 10 tỉ đồng vì quên dò vé số - Ảnh 2.

Một khách hàng suýt mất 6 tỉ đồng vì quên dò 3 tờ vé số Sóc Trăng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Trước đó, vào ngày 22-2, đại lý Lan Hùng Tú cũng đã đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc (dãy số 902794) 13 vé Tiền Giang. Đây cũng là đại lý đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc (dãy số 464716) 20 tỉ đồng của vé số Bình Dương mở thưởng chiều 20-2.

Theo Thu Tâm

Người lao động

