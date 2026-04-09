Từ 1/7/2026, lương hưu có thể được tăng theo 2 bước: Ai là người hưởng lợi?

Câu hỏi 1: Theo dự thảo của Bộ Nội vụ áp dụng từ 01/07/2026, nhóm đối tượng nào có thể được điều chỉnh tăng lương hưu tới 2 lần liên tiếp?

A. Những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có mức đóng cao.

B. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ hưu sau năm 2020.

C. Người đang hưởng lương hưu thấp nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995. [✔]

D. Chỉ áp dụng cho quân nhân và công an nhân dân đã nghỉ hưu.

Giải thích: Theo dự thảo mới, tất cả người hưởng lương hưu đều được điều chỉnh tăng ở bước thứ nhất theo công thức chung. Tuy nhiên, riêng nhóm đối tượng hưởng lương hưu từ trước ngày 01/01/1995 mà có mức hưởng thấp sẽ được tiếp tục rà soát để hỗ trợ thêm ở bước thứ hai. Đây là nỗ lực của nhà nước nhằm thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa các thời kỳ, đảm bảo đời sống cho những người nghỉ hưu thuộc thế hệ cũ vốn có nền tảng lương thấp hơn so với mặt bằng hiện tại.

Câu hỏi 2: Phương án 1 trong dự thảo điều chỉnh lương hưu (lần 1) đề xuất mức tăng cụ thể như thế nào cho người hưởng?

A. Tăng thêm 4,5% trên mức hiện hưởng và cộng thêm 200.000 đồng/tháng. [✔]

B. Tăng đồng loạt 8% trên mức lương hưu của tháng 6/2026.

C. Tăng cố định 500.000 đồng cho tất cả các nhóm đối tượng.

D. Chỉ tăng 4,5% và không cộng thêm bất kỳ khoản tiền mặt nào.

Giải thích: Cơ quan chức năng hiện đang đưa ra hai phương án để xin ý kiến. Trong đó, Phương án 1 đề xuất mức tăng 4,5% tính trên mức lương hưu của tháng 6/2026, đồng thời mỗi người sẽ được cộng thêm một khoản cố định là 200.000 đồng/tháng. Cách tính này được đánh giá là mang tính nhân văn cao vì khoản cộng thêm 200.000 đồng sẽ giúp những người có mức lương hưu thấp đạt được tỷ lệ tăng thực tế cao hơn so với những người có mức lương hưu cao.

Câu hỏi 3: Nếu Phương án 2 được lựa chọn, mức điều chỉnh lương hưu chung cho các đối tượng sẽ là bao nhiêu?

A. Tăng thêm 5% dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

B. Tăng đồng loạt 8% trên mức lương đang hưởng. [✔]

C. Tăng thêm 4,5% và cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

D. Tăng theo thâm niên công tác của từng cá nhân cụ thể.

Giải thích: Phương án 2 trong dự thảo đề xuất một mức tăng bằng con số tuyệt đối là 8% áp dụng đồng loạt cho tất cả các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Khác với phương án có sự kết hợp giữa phần trăm và số tiền mặt cố định, phương án này ưu tiên tính đơn giản trong cách tính toán và đảm bảo sự công bằng về tỷ lệ tăng trưởng thu nhập cho tất cả các nhóm đối tượng nghỉ hưu trên toàn quốc.

Câu hỏi 4: Ở lần điều chỉnh thứ hai (bước 2), người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng sau lần 1 dưới 3,5 triệu đồng sẽ được hỗ trợ thêm bao nhiêu?

A. Được nâng mức lương hưu lên đủ 4 triệu đồng/tháng.

B. Được tăng thêm 8% dựa trên mức đã điều chỉnh ở lần 1.

C. Được nâng mức hưởng thêm tối đa 100.000 đồng/tháng.

D. Được cộng thêm một khoản tiền là 300.000 đồng/tháng. [✔]

Giải thích: Đối với những người nghỉ hưu từ trước ngày 01/01/1995, dự thảo quy định một cơ chế hỗ trợ đặc biệt ở bước 2. Cụ thể, sau khi đã thực hiện tăng lương ở bước 1 mà mức lương hưu của cá nhân đó vẫn thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cộng thêm 300.000 đồng/tháng vào lương hưu của họ. Đây là giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện nhanh chóng thu nhập cho nhóm có mức lương hưu "yếu thế" nhất trong xã hội hiện nay.

Câu hỏi 5: Đối với trường hợp sau khi tăng lần 1 mà mức lương hưu đạt từ 3,5 triệu đến dưới 3,8 triệu đồng, dự thảo đề xuất điều chỉnh thế nào?

A. Sẽ được điều chỉnh tăng lên mức đủ 3,8 triệu đồng/tháng. [✔]

B. Giữ nguyên mức hưởng sau lần 1 và không hỗ trợ thêm.

C. Chỉ được cộng thêm 150.000 đồng để đạt ngưỡng an toàn.

D. Sẽ được ưu tiên tăng thêm 4,5% ở kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Giải thích: Nhằm đảm bảo mọi người nghỉ hưu trước năm 1995 đều đạt được một mức sàn thu nhập nhất định, dự thảo đưa ra quy định cụ thể: Những người có mức lương sau điều chỉnh lần 1 nằm trong khoảng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được bù thêm để đạt mức tròn 3,8 triệu đồng/tháng. Quy định này giúp sàn lương hưu của nhóm đối tượng cũ được nâng lên một cách đồng bộ, tạo ra mạng lưới an sinh xã hội vững chắc và công bằng hơn cho người lao động đã cống hiến lâu năm.