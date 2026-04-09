Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM
Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TPHCM.
- 08-04-2026Ông Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ trăn trở khi rời cương vị Bí thư Hà Nội
- 08-04-2026Tân Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhận thêm trọng trách tại TP Hà Nội
- 08-04-2026Những thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc thế hệ 7x
- 08-04-2026Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ngày 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và các Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TPHCM.
Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Ngọc Thanh Trúc (SN 1981), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.
Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy (SN 1977), Thành ủy viên, giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân (SN 1978), Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.
Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI có 38 đại biểu.
