Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM

Theo Văn Duẩn | 09-04-2026 - 09:23 AM | Xã hội

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TPHCM.

Ngày 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và các Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TPHCM.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Ngọc Thanh Trúc (SN 1981), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy (SN 1977), Thành ủy viên, giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân (SN 1978), Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI có 38 đại biểu.

Theo Văn Duẩn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới bắt buộc với xe máy: Hàng chục triệu xe cần đáp ứng điều kiện gì từ năm sau?

Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Khám xét nơi ở của Đoàn Thị Thu Hằng SN 1979

08:36 , 09/04/2026
3 lời hứa của tân Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng

07:49 , 09/04/2026
Toàn cảnh TP.HCM trong đợt nắng nóng đỉnh điểm: Tài xế công nghệ kể chuyện "rát mặt như bị tạt muối"

07:44 , 09/04/2026
Quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú

07:29 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên