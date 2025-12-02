Từ 15/12, Facebook chính thức "khai tử" messenger trên máy tính

Meta vừa cho biết sẽ chấm dứt hỗ trợ ứng dụng Messenger độc lập trên máy tính Mac và Windows, buộc người dùng chuyển hẳn sang sử dụng nền tảng web để nhắn tin và làm việc.

Theo cập nhật trên trang Trợ giúp Facebook, quá trình “khai tử” các ứng dụng Messenger dành cho desktop sẽ diễn ra trong thời gian tới. Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay trong ứng dụng và có tối đa 60 ngày để tiếp tục sử dụng.

Sau mốc thời gian này, ứng dụng Messenger trên máy tính sẽ không thể khởi chạy, đồng nghĩa kênh liên lạc quen thuộc của nhiều người dùng văn phòng chính thức dừng hoạt động. Meta khuyến nghị người dùng sớm kích hoạt tính năng lưu trữ an toàn (secure storage) và thiết lập mã PIN để bảo vệ cũng như sao lưu lịch sử trò chuyện trước khi ứng dụng bị ngừng.

Khi Messenger desktop “tắt sóng”, đa số tài khoản sẽ được chuyển hướng sang Facebook.com, trong khi những người dùng Messenger độc lập (không gắn với tài khoản Facebook) sẽ được đưa sang Messenger.com để tiếp tục trải nghiệm.

Trên hệ sinh thái Apple, ứng dụng Messenger dành cho Mac đã bị gỡ khỏi Mac App Store, nên người dùng mới không còn khả năng tải xuống. Các phiên bản Messenger trên di động chạy iOS và Android vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi động thái này.

Giới quan sát cho rằng quyết định mới của Meta không quá bất ngờ. Từ tháng 9/2024, hãng đã thay thế ứng dụng Messenger gốc trên desktop bằng phiên bản ứng dụng web (PWA). Tuy nhiên, bản PWA này nhanh chóng hứng nhiều phàn nàn vì hiệu năng thiếu ổn định, tính năng chưa hoàn thiện, gây khó chịu cho người dùng thường xuyên nhắn tin, trao đổi công việc trên máy tính.

Việc Meta dừng hẳn ứng dụng Messenger desktop cho thấy hãng đang tái cấu trúc chiến lược sản phẩm, tập trung nguồn lực vào trải nghiệm web thống nhất thay vì duy trì nhiều phiên bản riêng cho từng hệ điều hành. Với người dùng văn phòng, thay đổi này có thể buộc họ điều chỉnh thói quen, phụ thuộc nhiều hơn vào trình duyệt để giao tiếp trên nền tảng của Meta.