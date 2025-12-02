Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 15/12, Facebook chính thức "khai tử" messenger trên máy tính

02-12-2025 - 21:29 PM | Sống

Từ 15/12, Facebook chính thức "khai tử" messenger trên máy tính

Các ứng dụng Messenger dành cho máy tính Mac và Windows sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, chuyển toàn bộ người dùng sang nền tảng web.

Meta vừa cho biết sẽ chấm dứt hỗ trợ ứng dụng Messenger độc lập trên máy tính Mac và Windows, buộc người dùng chuyển hẳn sang sử dụng nền tảng web để nhắn tin và làm việc.

Theo cập nhật trên trang Trợ giúp Facebook, quá trình “khai tử” các ứng dụng Messenger dành cho desktop sẽ diễn ra trong thời gian tới. Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay trong ứng dụng và có tối đa 60 ngày để tiếp tục sử dụng.

photo-1764683321349

 Từ 15/12, Facebook chính thức "khai tử" messenger trên máy tính- Ảnh 2. 

Sau mốc thời gian này, ứng dụng Messenger trên máy tính sẽ không thể khởi chạy, đồng nghĩa kênh liên lạc quen thuộc của nhiều người dùng văn phòng chính thức dừng hoạt động. Meta khuyến nghị người dùng sớm kích hoạt tính năng lưu trữ an toàn (secure storage) và thiết lập mã PIN để bảo vệ cũng như sao lưu lịch sử trò chuyện trước khi ứng dụng bị ngừng.

Khi Messenger desktop “tắt sóng”, đa số tài khoản sẽ được chuyển hướng sang Facebook.com, trong khi những người dùng Messenger độc lập (không gắn với tài khoản Facebook) sẽ được đưa sang Messenger.com để tiếp tục trải nghiệm.

Trên hệ sinh thái Apple, ứng dụng Messenger dành cho Mac đã bị gỡ khỏi Mac App Store, nên người dùng mới không còn khả năng tải xuống. Các phiên bản Messenger trên di động chạy iOS và Android vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi động thái này.

Giới quan sát cho rằng quyết định mới của Meta không quá bất ngờ. Từ tháng 9/2024, hãng đã thay thế ứng dụng Messenger gốc trên desktop bằng phiên bản ứng dụng web (PWA). Tuy nhiên, bản PWA này nhanh chóng hứng nhiều phàn nàn vì hiệu năng thiếu ổn định, tính năng chưa hoàn thiện, gây khó chịu cho người dùng thường xuyên nhắn tin, trao đổi công việc trên máy tính.

Việc Meta dừng hẳn ứng dụng Messenger desktop cho thấy hãng đang tái cấu trúc chiến lược sản phẩm, tập trung nguồn lực vào trải nghiệm web thống nhất thay vì duy trì nhiều phiên bản riêng cho từng hệ điều hành. Với người dùng văn phòng, thay đổi này có thể buộc họ điều chỉnh thói quen, phụ thuộc nhiều hơn vào trình duyệt để giao tiếp trên nền tảng của Meta.

Chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank, người đàn ông 38 tuổi chuyển thêm 3 lần nữa nhưng không có phản hồi

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
messeger, Facebook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo sư chế tạo robot “đọc” ý định của con người: “VinFuture cho thế giới thấy khoa học công nghệ Việt Nam đã phát triển thế nào”

Giáo sư chế tạo robot “đọc” ý định của con người: “VinFuture cho thế giới thấy khoa học công nghệ Việt Nam đã phát triển thế nào” Nổi bật

Cha mẹ "cao tay" không cần quát mắng, chỉ cần làm 3 việc này, trẻ tự khắc ngồi vào bàn, chăm chỉ học tập

Cha mẹ "cao tay" không cần quát mắng, chỉ cần làm 3 việc này, trẻ tự khắc ngồi vào bàn, chăm chỉ học tập Nổi bật

Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 48 tỷ đồng, 4 năm sau đến rút thì được ngân hàng thông báo: “Tài khoản của chị không có đồng nào”

Người phụ nữ gửi tiết kiệm hơn 48 tỷ đồng, 4 năm sau đến rút thì được ngân hàng thông báo: “Tài khoản của chị không có đồng nào”

21:30 , 02/12/2025
Tin nhắn có thể khiến người dùng mất hàng chục triệu

Tin nhắn có thể khiến người dùng mất hàng chục triệu

21:19 , 02/12/2025
ĐỪNG bao giờ để 4 thứ này dưới gầm giường

ĐỪNG bao giờ để 4 thứ này dưới gầm giường

21:17 , 02/12/2025
Xuất hiện thêm 3 kiểu trẻ THÔNG MINH GIẢ, cha mẹ tuyệt đối không được tự mãn, cần kịp thời uốn nắn

Xuất hiện thêm 3 kiểu trẻ THÔNG MINH GIẢ, cha mẹ tuyệt đối không được tự mãn, cần kịp thời uốn nắn

20:46 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên