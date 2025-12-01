Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank, người đàn ông 38 tuổi chuyển thêm 3 lần nữa nhưng không có phản hồi

01-12-2025 - 11:15 AM | Sống

Cố gắng liên lạc với tài khoản nhận tiền của người lạ, nhưng người đàn ông này không nhận được phản hồi.

Ngày 25/11/2025, Công an xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận Thư cảm ơn của công dân Nguyễn Văn Quân. Vụ việc liên quan tới số tiền 500 triệu đồng anh Quân chuyển nhầm vào tài khoản người lạ.
Theo nội dung Thư cảm ơn gửi Công an xã Tu Vũ, vào khoảng 15 giờ 55 phút ngày 05/11/2025, anh Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại Khu 11, Hoàng Xá, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) thực hiện giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng VietinBank. Tuy nhiên, do sơ suất, anh đã chuyển nhầm số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên Cao Lê Hữu Trí, không rõ nơi cư trú.
Ngay sau khi phát hiện sự nhầm lẫn, anh Quân tiếp tục chuyển thêm ba giao dịch nhỏ (mỗi giao dịch 10.000 đồng) kèm theo lời nhắn đề nghị người nhận hoàn trả lại số tiền. Tuy nhiên, anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trước tình huống đó, anh Quân đã đến Công an xã Tu Vũ trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Tu Vũ đã tiến hành trao đổi với các đơn vị chức năng liên quan của ngành Công an và hệ thống ngân hàng để xác định nhân thân người được nhận số tiền. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Cao Lê Hữu Trí, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xác định được địa chỉ, Công an xã Tu Vũ đã liên hệ với Công an phường Nghĩa Lộ để phối hợp, hỗ trợ anh Quân đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Các bên liên quan đã nhanh chóng trao đổi thông tin, thống nhất phương án hỗ trợ công dân.

Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) và Công an phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi), công dân Nguyễn Văn Quân đã nhận lại đầy đủ số tiền 500 triệu đồng. Việc bàn giao được thực hiện công khai, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và quyền lợi cho các bên liên quan.

Chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank, người đàn ông 38 tuổi chuyển thêm 3 lần nữa nhưng không có phản hồi- Ảnh 1.

Anh Quân nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm

Trong Thư cảm ơn, anh Nguyễn Văn Quân bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an xã Tu Vũ trong việc hỗ trợ người dân xử lý vụ việc. Anh cho biết mong muốn hành động tích cực này được lan tỏa để người dân thấy rõ hơn vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc đồng hành, hỗ trợ Nhân dân giải quyết các vụ việc liên quan đến đời sống xã hội.

Chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank, người đàn ông 38 tuổi chuyển thêm 3 lần nữa nhưng không có phản hồi- Ảnh 2.

Anh Quân viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã

Sự việc cũng là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện giao dịch trực tuyến, tránh những rủi ro không đáng có. Khi xảy ra sự cố, người dân nên nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT CA Tỉnh Phú Thọ


Minh Ánh

