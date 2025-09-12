Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường

12-09-2025 - 14:51 PM | Sống

Công an phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an thành phố Hà Nội.

Hồi 14h15’ ngày 10/9, trực ban Công an phường Bắc Kạn tiếp nhận thông tin từ bà N.T.M (trú tại phường Bắc Kạn) về việc bà M đến trụ sở Công an để hỏi thông tin về một người có tên Bùi Thu Thủy, là người gọi điện cho bà để yêu cầu bà chuyển cho nhóm người này một số tiền lớn.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, qua nắm tình hình, Công an phường Bắc Kạn đã làm rõ: Bà M mới nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cán bộ Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên thông báo bà có liên quan đến 01 vụ việc chất cấm, yêu cầu bà chuyển tiền để “phục vụ điều tra”.

Cụ thể, các đối tượng yêu cầu bà M chuyển 163 triệu đồng vào số tài khoản 91901xxxxxx, mở tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank), mang tên Bùi Như Quỳnh. Mặc dù bản thân không có liên quan đến vụ việc gì như các đối tượng đã gọi điện, nhưng do lo sợ, bà M chuẩn bị ra ngân hàng để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng, nhưng bà nghĩ cần làm rõ thông tin đối tượng nên đã đến Công an phường để trình báo.

Người phụ nữ đến công an phường hỏi thông tin chuyển khoản 163 triệu đồng vào STK MB Bank, lực lượng chức năng khẳng định có dấu hiệu bất thường- Ảnh 1.

Bà M trình báo sự việc tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi được cán bộ Công an phường Bắc Kạn giải thích, bà M nhận thức rõ đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bà đã không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức có số điện thoại lạ. Người dân khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, tống tiền cần bình tĩnh thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Kim Linh

