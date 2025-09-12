8 thói quen là "thủ phạm" hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!

Trẻ lâu và sống thọ là mong muốn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, lão hóa là không thể tránh khỏi và tốc độ lão hóa ở mỗi người là khác nhau. Tốc độ lão hóa của mỗi người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Trong đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng lối sống có sự tác động rất lớn tới quá trình lão hóa của cơ thể. Nhất là những thói quen xấu, dù chỉ nhỏ nhặt chúng ta ít để ý hàng ngày.

Sau đây là 8 thói quen xấu đang đẩy nhanh tốc độ lão hóa cơ thể, có thể mang đến bệnh tật nhưng nhiều người không biết nên vẫn vô tư làm:

1. Thức khuya, thiếu ngủ

Theo TS Ellen Héctor Figueroa (ĐH Cornell, Mỹ), thức khuya khiến nhịp sinh học đảo lộn, hormone melatonin, được coi là “lá chắn chống lão hóa” không được tiết ra đủ. Đồng thời, mức cortisol tăng cao làm da sạm, rối loạn nội tiết, tế bào khó phục hồi. Lâu dần, não và tim phải làm việc quá tải, hệ miễn dịch suy yếu, khiến cơ thể già nhanh, dễ mắc bệnh mạn tính.

2. Thường xuyên căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực

Tiến sĩ Mike Dow (Mỹ) cho biết, khi não bộ chìm trong cảm xúc tiêu cực, cơ thể sẽ giải phóng hormone căng thẳng, làm cortisol tăng vọt. Cortisol nếu tích tụ lâu dài sẽ phá hủy tế bào miễn dịch, khiến cơ thể dễ ốm yếu, da nhanh nhăn nheo và tim mạch suy yếu. Ngoài ra, tức giận thường xuyên còn làm máu dồn lên não bất thường, giảm oxy cung cấp cho tế bào thần kinh, từ đó não thoái hóa và già nhanh hơn.

3. Ăn quá nhiều thịt

Một phân tích trên 1,5 triệu người cho thấy ăn nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ tử vong sớm, trong khi bổ sung rau củ quả giúp giảm rủi ro này tới 15%. Nguyên nhân là khẩu phần giàu thịt thường đi kèm việc thiếu chất xơ và chất chống oxy hóa, tạo điều kiện cho gốc tự do phá hủy tế bào. Ăn thịt quá mức cũng làm cơ thể tích tụ mỡ xấu, gây viêm âm ỉ – yếu tố chính khiến da xỉn màu, nhăn nheo và nội tạng xuống cấp.

4. Ngồi nhiều, ít vận động

Nghiên cứu của ĐH Cambridge (Anh) chỉ ra: ngồi trên 8 tiếng mỗi ngày có thể tăng 60% nguy cơ tử vong sớm. Khi ít vận động, máu lưu thông kém, cơ bắp teo nhỏ, mỡ bụng tích tụ, từ đó kéo theo rối loạn đường huyết, mỡ máu cao. Các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư đều liên quan trực tiếp đến lối sống ít vận động này. Quan trọng hơn, việc ngồi lì cũng khiến cơ khớp và cột sống thoái hóa nhanh, gây cảm giác “già nua” trước tuổi.

5. Uống quá ít nước

Nước là thành phần thiết yếu cho mọi hoạt động sống. Khi cơ thể thiếu nước, máu trở nên đặc, lưu thông kém, chất độc khó đào thải, làm da khô ráp, tóc gãy rụng. Về lâu dài, tình trạng mất nước nhẹ nhưng kéo dài làm thận yếu, dễ mắc sỏi, đồng thời khiến toàn bộ cơ quan trong cơ thể lão hóa sớm. Các chuyên gia khuyên nên duy trì khoảng 2 lít nước/ngày, chia thành nhiều lần thay vì chờ khát mới uống.

6. Ăn thừa muối

TS Tasneem Bhatia (Mỹ) cảnh báo: ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, sưng phù, làm da nhăn nhúm và già nua. Quan trọng hơn, chế độ ăn dư thừa natri có thể phá hỏng DNA, rút ngắn telomere - phần “nắp bảo vệ” ở cuối nhiễm sắc thể. Telomere càng ngắn thì tốc độ lão hóa càng nhanh, nguy cơ ung thư và bệnh mạn tính càng cao. WHO khuyến cáo không nên ăn quá 5g muối/ngày.

7. Ăn nhiều đồ chiên rán

TS Lisa Hayim (Mỹ) cho biết, chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra vô số gốc tự do – kẻ thù số một của làn da và tế bào. Ăn thường xuyên không chỉ khiến mỡ xấu tích tụ, cân nặng tăng nhanh mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, làm nội tạng suy giảm chức năng. Nếu dùng dầu kém chất lượng hay chiên đi chiên lại nhiều lần, lượng độc tố sinh ra còn có thể gây viêm mạn tính, tim mạch và ung thư.

8. Tiếp xúc ánh nắng quá nhiều, chống nắng kém

Ánh nắng giúp tổng hợp vitamin D nhưng tia UV lại là nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da. TS Jerome Potozkin (Mỹ) giải thích: tia UV phá hủy collagen và elastin, khiến da nhanh nhăn nheo, chảy xệ. Ngoài việc khiến bạn trông già hơn, tiếp xúc ánh nắng quá lâu còn làm tăng nguy cơ ung thư da, đặc biệt là u hắc tố ác tính có thể gây tử vong.

Nguồn và ảnh: MSN, Eat This