Từ 15/12, ứng dụng Messenger trên máy tính dừng hoạt động

Thông tin này được Meta xác nhận và gửi đến người dùng qua thông báo nội bộ, đánh dấu bước chuyển dịch rõ rệt trong chiến lược tối ưu nền tảng web của hãng.

Meta cho biết ứng dụng Messenger trên máy tính sẽ ngừng hoạt động từ ngày 15/12. Người dùng hiện vẫn có thể đăng nhập nhưng chỉ trong vòng 60 ngày, trước khi bị chặn hoàn toàn. “Chúng tôi khuyến khích xóa ứng dụng, vì nó sắp không còn sử dụng được nữa”, đại diện Meta trả lời TechCrunch.

Messenger, ứng dụng nhắn tin quen thuộc của Meta sẽ chính thức dừng hoạt động trên macOS và Windows từ giữa tháng 12.

Sau thời hạn trên, người dùng không thể đăng nhập Messenger bằng ứng dụng độc lập cho macOS và Windows. Tất cả sẽ được chuyển hướng sang phiên bản web hoặc sử dụng khung nhắn tin tích hợp ngay trong giao diện Facebook. Ứng dụng Messenger trên iOS và Android không bị ảnh hưởng.

Để tránh thất lạc dữ liệu, Meta khuyến nghị kích hoạt tính năng lưu trữ an toàn và thiết lập mã PIN trước khi chuyển sang phiên bản web. Người dùng có thể kiểm tra bằng cách truy cập: Cài đặt (ở góc ảnh đại diện) > Quyền riêng tư & An toàn > Trò chuyện được mã hóa đầu cuối > Lưu trữ tin nhắn, đảm bảo mục Bật lưu trữ an toàn đã được kích hoạt.

Messenger trên desktop từng được Meta thử nghiệm trên Windows 7 từ năm 2011. Đến năm 2016, ứng dụng bước lên Microsoft Store dành cho Windows 10, trước khi phát hành bản chính thức cho cả macOS vào năm 2020. Trong suốt chặng đường này, phiên bản dành cho máy tính được đánh giá cao nhờ tính ổn định và khả năng giúp người dùng tập trung, hạn chế bị cuốn vào dòng nội dung trên Facebook như khi dùng bản web.

Theo TechRadar, việc Meta “khai tử” ứng dụng desktop có thể gây tiếc nuối cho bộ phận người dùng trung thành. Tuy vậy, động thái này cũng phản ánh hướng đi mới của nền tảng, ưu tiên trải nghiệm qua trình duyệt và đồng bộ hóa hạ tầng nhắn tin.