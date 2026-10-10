Từ 20/7/2026, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng ngoài lương: Ai hưởng?

Từ ngày 20/7/2026, một nhóm cán bộ, công chức, viên chức được hưởng thêm khoản hỗ trợ tiền ăn ngoài lương và phụ cấp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Câu 1: Cán bộ, công chức tại Đồng Nai nhận hỗ trợ tiền ăn 2.000.000 đồng/tháng khi nào?

A. Tự túc tham gia các khóa học nâng cao trình độ

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công vụ được giao

C. Tham gia lớp bồi dưỡng tập trung từ 01 tháng trở lên ✔

D. Tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn thời gian dưới 01 tháng

Giải thích:

Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đồng Nai, cán bộ được cử đi đào tạo trong nước được nhận hỗ trợ tiền ăn 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chính sách này áp dụng cho các khóa học tập trung từ 01 tháng trở lên, yêu cầu người học phải tốt nghiệp hoặc hoàn thành đúng thời hạn quy định.

Đáp án đúng là: C. Tham gia lớp bồi dưỡng tập trung từ 01 tháng trở lên

Câu 2: Với khóa bồi dưỡng dưới 01 tháng, mức hỗ trợ tiền ăn được tính thế nào?

A. Mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày theo thực tế

B. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày theo thực tế ✔

C. Mức hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày theo thực tế

D. Mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày theo thực tế

Giải thích:

Căn cứ Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND, với lớp đào tạo bồi dưỡng dưới 01 tháng, cán bộ được nhận mức hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng/người/ngày.

Khoản chi này được tính căn cứ theo số ngày học thực tế, áp dụng cho học viên hoàn thành khóa học đúng thời hạn quy định theo phân công.

Đáp án đúng là: B. Mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/ngày theo thực tế

Căn cứ theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố Đồng Nai. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Câu 3: Cán bộ, công chức nhận hỗ trợ tiền ăn 2 triệu đồng/tháng cần điều kiện gì?

A. Tự đăng ký học tập và hoàn thành đúng thời hạn

B. Được cử đi đào tạo nước ngoài và hoàn thành đúng hạn

C. Được cử đi đào tạo trong nước và hoàn thành đúng hạn ✔

D. Tự chi trả 50% học phí và hoàn thành đúng thời hạn

Giải thích:

Để nhận hỗ trợ tiền ăn 2 triệu đồng/tháng, cán bộ phải được cơ quan cử đi đào tạo trong nước theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, học viên phải hoàn thành khóa học đúng thời hạn, bên cạnh việc tiếp tục hưởng nguyên tiền lương cùng các khoản phụ cấp hiện hưởng theo quy định.

Đáp án đúng là: C. Được cử đi đào tạo trong nước và hoàn thành đúng hạn

Câu 4: Văn bản nào quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn 2 triệu đồng/tháng từ 20/7/2026?

A. Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Đồng Nai ✔

B. Nghị định 15/2026/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo

C. Thông tư 20/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ về bồi dưỡng

D. Quyết định 25/2026/QĐ-UBND của UBND TP Đồng Nai

Giải thích:

Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ đi học do Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành.

Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, nhằm khuyến khích cán bộ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đáp án đúng là: A. Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Đồng Nai

Câu 5: Luật Cán bộ, công chức 2025 quy định tiêu chí chính đánh giá năng lực là gì?

A. Số năm công tác và độ tuổi hiện tại của công chức

B. Tỷ lệ hoàn thành các khóa bồi dưỡng bắt buộc

C. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về số lượng và tiến độ ✔

D. Số lượng bằng cấp chuyên môn tích lũy qua các năm

Giải thích:

Theo Điều 25 Luật Cán bộ, công chức 2025, đánh giá công chức căn cứ trực tiếp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tiêu chí này được đong đếm cụ thể qua số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm, kết hợp với phẩm chất đạo đức cùng năng lực thực thi công vụ.

Đáp án đúng là: C. Kết quả thực hiện nhiệm vụ về số lượng và tiến độ