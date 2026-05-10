Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 21/5, công dân trong, ngoài nước khai báo lưu trú, tạm trú trên trang web mới

Theo Minh Khang/VTC News | 10-05-2026 - 08:36 AM | Sống

Kể từ 21/5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú.

Địa chỉ trang web là: http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/

Từ 21/5, công dân trong, ngoài nước khai báo lưu trú, tạm trú trên trang web mới- Ảnh 1.

Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.

Cũng theo Bộ Công an, hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM và 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới sẽ thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống đang triển khai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam tại 3 phường thuộc TP Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà và tỉnh An Giang.

Theo Minh Khang/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Nở rộ’ xét nghiệm tại nhà, chuyên gia khuyến cáo gì?

‘Nở rộ’ xét nghiệm tại nhà, chuyên gia khuyến cáo gì? Nổi bật

Xóa ngay 28 ứng dụng kẻo mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Xóa ngay 28 ứng dụng kẻo mất tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Loại "nước thần" giới sao Hàn mê mẩn, uống đều mỗi sáng để mặt thon, hết sưng phù

Loại "nước thần" giới sao Hàn mê mẩn, uống đều mỗi sáng để mặt thon, hết sưng phù

08:35 , 10/05/2026
Ly nước "tím rịm" xâm chiếm Hàn Quốc, từ loại củ cực tốt cho sức khỏe

Ly nước "tím rịm" xâm chiếm Hàn Quốc, từ loại củ cực tốt cho sức khỏe

07:53 , 10/05/2026
Bức ảnh ở hành lang bệnh viện đang viral: Bạn có chọn đúng bố cho con hay không? Cứ nhìn những lần con cái đau ốm thì sẽ rõ!

Bức ảnh ở hành lang bệnh viện đang viral: Bạn có chọn đúng bố cho con hay không? Cứ nhìn những lần con cái đau ốm thì sẽ rõ!

07:40 , 10/05/2026
Khi luộc thịt, có nên vớt lớp bọt nổi lên không? Cuối cùng tôi đã biết câu trả lời, trước giờ toàn làm sai!

Khi luộc thịt, có nên vớt lớp bọt nổi lên không? Cuối cùng tôi đã biết câu trả lời, trước giờ toàn làm sai!

05:59 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên