Từ chi tiêu, trả góp đến bảo mật: Một thẻ ba quyền năng với bộ giải pháp VIB Super Pay

Giải pháp Super Pay với bộ ba tính năng PayFlex (tùy chọn nguồn tiền), PayEase (tùy chọn trả góp) và PaySafe (tùy chọn cách bảo mật) tích hợp trong thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ chỉ cần mở ứng dụng MyVIB để chọn lời giải cho riêng mình.

PayFlex – Linh hoạt nguồn tiền chỉ với 1 thẻ

Bạn đi mua sắm và chỉ mang theo thẻ ghi nợ, nhưng tài khoản lại không đủ số dư hoặc muốn chuyển sang thanh toán bằng thẻ tín dụng để tận dụng ưu đãi. PayFlex sẽ giúp bạn thanh toán linh hoạt mà không phải bận tâm là với loại thẻ nào. Tính năng thông minh và tiên phong này cho phép chủ thẻ VIB Visa chỉ cần dùng duy nhất một thẻ để thanh toán linh hoạt từ hai nguồn tiền khác nhau: tài khoản thẻ tín dụng và tài khoản thẻ ghi nợ, giúp người dùng linh hoạt về tài chính trong mọi tình huống.

Tình huống 1: Đang thanh toán siêu thị thì nhận ra tài khoản không đủ tiền?

Hãy tưởng tượng bạn đang ở quầy thu ngân với một giỏ hàng đầy ắp trị giá gần 2 triệu đồng. Nhưng khi quẹt thẻ, bạn nhận ra tài khoản thanh toán không đủ số dư. Trước đây, có lẽ bạn sẽ phải ngậm ngùi bỏ lại vài món đồ.

Với PayFlex, bạn chỉ cần truy cập MyVIB, chuyển nguồn tiền thanh toán từ thẻ ghi nợ sang thẻ tín dụng và hoàn tất giao dịch mà không hề bị gián đoạn.

Tình huống 2: Mua tivi 20 triệu – nên dùng thẻ tín dụng hay ghi nợ để tối ưu nhất?

Đứng trước một khoản chi tiêu lớn, bạn phân vân dùng thẻ tín dụng để trả góp và tích điểm, hay dùng thẻ ghi nợ để tránh phát sinh nợ? Sự lúng túng này có thể khiến bạn bỏ lỡ ưu đãi tốt nhất.

Với PayFlex, người dùng dễ dàng thiết lập các quy tắc thanh toán ngay trên ứng dụng MyVIB. Ví dụ như tự động dùng thẻ tín dụng cho các giao dịch trên 5 triệu đồng để hưởng ưu đãi trả góp; dùng tài khoản thanh toán cho các giao dịch nhỏ lẻ hàng ngày; hay thiết lập nguồn tiền riêng cho giao dịch online, giao dịch nước ngoài, thanh toán không tiếp xúc (contactless). Quy tắc sẽ được thiết lập và tự động áp dụng cho các giao dịch thanh toán qua thẻ VIB Visa tiếp theo của bạn.

Tình huống 3: Lo ngại bảo mật khi phải khai báo thông tin quá nhiều thẻ

Để tiện lợi, chúng ta thường lưu thông tin thẻ trên các nền tảng mua sắm, gọi xe, đặt đồ ăn... Nhưng việc lưu thông tin thẻ ở quá nhiều nơi tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu.

Với PayFlex, người dùng chỉ cần khai báo thông tin một thẻ VIB Visa duy nhất lên mọi nền tảng. Khi chi tiêu, bạn có toàn quyền lựa chọn nguồn tiền từ thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng cho từng giao dịch ngay trên MyVIB.

PayEase – Trả góp dễ dàng cho mọi khoản chi tiêu thẻ

Mua một chiếc laptop mới, đóng học phí cho con, hay lên kế hoạch cho chuyến du lịch mơ ước… đều là những khoản chi lớn. Với PayEase, chủ thẻ tín dụng VIB dễ dàng đăng ký trả góp cho những khoản này, không phải trì hoãn những dự định quan trọng chỉ vì áp lực tài chính.

Sau khi hoàn tất giao dịch bằng thẻ tín dụng VIB, người dùng chỉ cần mở MyVIB và chọn giao dịch đã thực hiện và chuyển đổi sang trả góp; Hoặc tùy chọn số tiền muốn trả góp (ví dụ trả trước 20 triệu, trả góp 40 triệu); Và linh hoạt chọn kỳ hạn trả góp phù hợp với khả năng tài chính: 3, 6, 9, 12, đến 36 tháng.

Người dùng cũng có thể đăng ký trả góp qua hotline 1900 2200 hoặc trả góp 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác của VIB. Mọi khoản trả góp đều dễ dàng theo dõi ngay trên ứng dụng, giúp chủ thẻ kiểm soát tài chính một cách hiệu quả nhất.

PaySafe – Chủ động bảo mật cho mọi giao dịch online

Ngày nay, mọi giao dịch hầu như đều có thể được thực hiện chỉ với một chạm. Nhưng chính sự tiện lợi ấy cũng mang theo nỗi bận tâm rất thật: Liệu giao dịch này có an toàn? Tại sao giao dịch trực tuyến của tôi vẫn thành công khi không có xác thực OTP?

Theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế, không phải tất cả các giao dịch trực tuyến đều yêu cầu xác thực OTP. Và không phải lúc nào người dùng cũng muốn xác thực bằng một cách giống nhau. Đó là lý do VIB tạo ra PaySafe, giúp người dùng chủ động thiết lập xác thực OTP theo nhu cầu, ngay trên ứng dụng MyVIB. VIB cũng cung cấp nhiều tùy chọn cách thức nhận OTP như: qua MyVIB – notifications; qua email; qua SMS. Với PaySafe, cách thức bảo mật giao dịch online đã trở thành hành động hoàn toàn do người dùng làm chủ.

Công nghệ thông minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó phục vụ con người một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Với Super Pay, dù mua sắm, trả góp, hay giao dịch online, người dùng luôn có thể chủ động chọn cách chi tiêu, kiểm soát dòng tiền và bảo vệ tài khoản của mình. Mở thẻ tín dụng VIB qua Max app để trải nghiệm ngay.