Từ chiến dịch tranh cử đến nhiệm kỳ tổng thống Mỹ: Ông Trump nhiều lần đối mặt đe dọa an ninh

Theo Quỳnh Như | 26-04-2026 - 19:43 PM | Tài chính quốc tế

Vụ xả súng tại bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh liên tiếp xảy ra suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kéo dài từ giai đoạn tranh cử cho đến nhiệm kỳ thứ hai.

Tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024, một tay súng đã nổ nhiều phát đạn về phía ông Trump, trong đó có một viên sượt qua tai. Các đặc vụ Mật vụ Mỹ lập tức lao lên sân khấu, che chắn và đưa ông rời khỏi khu vực trong bối cảnh tiếng súng tiếp tục vang lên.

Ông Trump bị ám sát tại một sự kiện vận động tranh cử ở Butler.

Gần hai tháng sau, tháng 9/2024, ông Trump tiếp tục đối mặt với một vụ ám sát hụt khác tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Một nghi phạm phục kích đã bị ngăn chặn sau khi đặc vụ an ninh nổ súng, và tổng thống được đưa đến nơi an toàn mà không bị thương.

Tổng thống Trump: Không thể không lo lắng về các mối đe dọa an ninh

Phát biểu với báo chí sau sự cố mới nhất, ông Trump cho biết ông "không thể không lo lắng" về sự an toàn của bản thân khi đang tại nhiệm. "Tôi chỉ có thể tuyển chọn những người giỏi. Và họ đã hoàn thành công việc, lần này tốt hơn rất nhiều so với ở Butler", ông nói.

Tổng thống thừa nhận từng có những điểm yếu trong công tác an ninh tại sự kiện ở Butler, nhưng nhấn mạnh lực lượng an ninh đã xử lý "rất nhanh chóng" trong vụ việc lần này, khi nghi phạm bị khống chế trước khi có thể tiến xa hơn.

"Tối nay, họ đã xử lý mọi việc rất nhanh chóng", ông Trump nói.

"Tổng thống là một nghề nguy hiểm"

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về "bạo lực chính trị" nhắm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù ông lo ngại, nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là "một nghề nguy hiểm".

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng nhắc lại các vụ ám sát hụt trước đây, từ Butler (Pennsylvania) đến Palm Beach (Florida), cho rằng đây là những thách thức mà nền dân chủ Mỹ phải đối mặt.

"Như các bạn đã biết, đây không phải là lần đầu tiên trong vài năm qua nền cộng hòa của chúng ta bị tấn công. Ở Butler, Pennsylvania, chưa đầy hai năm trước, các bạn đều biết câu chuyện đó, và ở Palm Beach, Florida, vài tháng sau đó, tôi đã suýt nữa gặp phải điều đó, thực sự là vậy", ông Trump nói với các phóng viên.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

