Từ chối diễn văn nghệ tiệc tất niên, người đàn ông bị công ty sa thải và khởi kiện: Tòa án phán quyết “Một bên phải đền 670 triệu đồng”

Theo thông tin được công bố, ông Vương đã làm việc tại công ty này 10 năm. Trước Tết Nguyên đán, doanh nghiệp tổ chức buổi tiệc cuối năm cho nhân viên. Sau khi ông từ chối tham gia và biểu diễn văn nghệ, công ty gửi “Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động” với lý do vắng mặt trong các hoạt động tại nơi làm việc.

Người đàn ông này cho rằng việc tham dự buổi tiệc không phải nghĩa vụ pháp lý của người lao động. Ông khẳng định mình vẫn làm việc và hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến trách nhiệm cá nhân, đồng thời cho rằng việc ép buộc tham gia hoạt động giải trí đã xâm phạm quyền lợi hợp pháp. Vì vậy, ông nộp đơn yêu cầu hòa giải lao động.

Ủy ban hòa giải lao động xác định công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và yêu cầu bồi thường cho ông hơn 200.000 NDT (751 triệu đồng), bao gồm tiền lương chưa trả. Không chấp nhận kết quả này, công ty khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Khu Phát triển Công nghệ cao Đông Hồ, Vũ Hán.

Tại tòa, phía công ty lập luận ông Vương thiếu kỷ luật, từ chối tham gia hoạt động tập thể. Do buổi tiệc thường niên được tính là ngày làm việc bình thường và ông không xin nghỉ phép, hành vi này bị xem là vắng mặt không lý do, đủ căn cứ chấm dứt hợp đồng theo nội quy.

Ngược lại, ông Vương khẳng định mình không cố ý vắng mặt mà vẫn đang làm việc trong ngày bữa tiệc diễn ra. Trước đêm tổ chức sự kiện, ông còn bị loại khỏi nhóm làm việc của công ty, khiến việc làm việc bình thường bị gián đoạn.

Tòa án sơ thẩm nhận định lý do sa thải dựa trên việc từ chối tham gia biểu diễn tại tiệc cuối năm là không hợp lý, cấu thành hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, toà tuyên công ty phải bồi thường hơn 200.000 NDT.

Sau khi công ty kháng cáo, tòa án cấp phúc thẩm tiến hành hòa giải. Hai bên cuối cùng đạt thỏa thuận: công ty bồi thường cho ông Vương tổng cộng hơn 180.000 NDT (675 triệu đồng) cho mọi tổn thất liên quan.

Theo Thẩm phán Thu Cửu Quân, việc tham gia tiệc cuối năm không phải nghĩa vụ công việc do đó, sa thải nhân viên chỉ vì lý do này là vi phạm luật. Ông nhấn mạnh tiệc tất nhiên về bản chất là hoạt động phúc lợi, giải trí nhằm tăng cường gắn kết nội bộ và người lao động có quyền tự do lựa chọn tham gia.

Thẩm phán cũng cho biết nội quy doanh nghiệp không thể vượt trên pháp luật. Theo nhận định của tòa án, một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh cần được xây dựng trên sự tôn trọng và tự nguyện của người lao động, thay vì sự ép buộc hay đe dọa.

Theo Jimu News﻿