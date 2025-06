Từ chối nhận chuyển khoản: Chiêu trò 'né' thuế hay bất cập hóa đơn?

Từ chối nhận chuyển khoản lan rộng, chuyện gì đang xảy ra?

Theo Nghị định 70, từ ngày 1/6, cá nhân, hộ kinh doanh kinh doanh đang nộp thuế khoán, có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Doanh thu sẽ được tính đúng, tính đủ, sát với thực tế hơn, theo đó, mức thuế khoán có thể bị điều chỉnh.

Áp dụng quy định tại Thông tư 40/2021, cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng mỗi năm trở lên, bắt buộc phải đóng 3 loại thuế, phí bao gồm: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân.

Với việc quản lý hoá đơn, chứng từ điện tử được áp dụng, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu tính VAT vào hoá đơn của khách. Theo đó, giá hàng hoá tới tay người tiêu dùng cao hơn.

Thông báo giao dịch bằng tiền mặt, nếu chuyển khoản thu thêm 1,5% thuế từ ngày 2/6.

Thông báo từ tài khoản facebook bán thực phẩm chế biến sẵn tại 945 Hồng Hà (Hà Nội) ghi rõ, tăng giá toàn bộ mặt hàng từ ngày 1/6. Theo đơn vị này, đây là cách làm duy nhất để thực hiện luật thuế mới.

“Cửa hàng không phải đau đầu, luồn lách, thay mặt Khách đóng thuế nhiều hơn, góp phần xây dựng đất nước. Khách vẫn chuyển khoản bình thường, công ty, cơ quan sẽ có hóa đơn hợp lệ để làm chứng từ thanh toán”, cửa hàng này cho biết nhưng cũng bày tỏ lo ngại khách phải chịu giá cao, hàng bán chậm đi.

Chị Thúy Hà (Đống Đa, Hà Nội) cho biết khá bất ngờ khi những ngày gần đây, đi chợ truyền thống, nhiều người bán nhắc “lần sau mang tiền mặt nhé”. “Tôi thường xuyên mua thịt bò ở hàng quen ở chợ Kim Liên (Hà Nội), người bán bảo rằng sẽ không cho chuyển khoản nữa vì tiền vào tài khoản bị giám sát”, chị Hà kể.

Trong khi những nơi hàng trực tiếp không nhận chuyển khoản, thì người bán hàng online (trực tuyến) cũng nhiều thay đổi cách nhận tiền. Người bán đổi tài khoản nhận tiền, không nhận đơn COD. “Bên em không hỗ trợ thu COD nữa, đơn nào khách sợ rủi ro, muốn COD thì phải chịu thêm 8% thuế VAT và 1,5% thuế thu nhập cá nhân”, chị Vũ T. bán hàng online tại Hà Nội thông báo.

Người bán cũng liên tục thúc giục khách chuyển khoản để gửi hàng sớm, tránh quản lý thị trường truy quét, kiểm tra nguồn gốc.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói về việc bỏ giấy phép xây dựng

Chiều 4/6, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bỏ giấy phép xây dựng, nhất là các công trình nhà ở của người dân sẽ được thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết, quan điểm của Đảng, Nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân. Bộ Xây dựng cũng có quan điểm, tất cả các thủ tục hành chính và giấy phép đều phải thực hiện nghiêm túc, rà soát lại để đơn giản hoá, bãi bỏ, tạo điều kiện tối đa nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đang tiến hành rà lại toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cấp phép từ nghị định, thông tư do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo ông Huy, chủ trương bỏ giấy phép xây dựng đã được Thủ tướng đề ra tại Công điện số 78. Hiện nay, bộ đang tiến hành rà lại toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc cấp phép từ nghị định, thông tư do Bộ Xây dựng ban hành.

“Chúng tôi sẽ tổ chức đánh giá tổng kết. Toàn bộ thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân đều phân cấp cho tất cả các địa phương. Chúng ta tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp nhưng phải đánh giá tác động. Nếu bỏ giấy phép thì việc người dân được tự quyền xây dựng có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân và doanh nghiệp khác hay không?”, ông Huy nói.

Qua đánh giá tổng kết, bộ sẽ đề ra lộ trình để sửa đổi và cắt giảm từ Luật Xây dựng. Ông Huy khẳng định, toàn bộ những nội dung này sẽ hoàn thiện trong năm 2025.

Trước mắt đối với khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, theo ông Huy, có thể sửa được ngay. Còn khu vực có thiết kế đô thị, theo Luật Kiến trúc, cũng đã có vai trò quản lý nhà nước rồi nên có thể bỏ ngay việc cấp phép cho người dân.

Mỹ giám sát tiền tệ 9 quốc gia

Ngày 5/6, Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo tiền tệ định kỳ, đánh giá hoạt động tỷ giá hối đoái và chính sách vĩ mô của đối tác thương mại lớn. Báo cáo cho thấy không có quốc gia nào bị dán nhãn "thao túng tiền tệ" trong giai đoạn bốn quý kết thúc vào cuối tháng 12/2024.

Tuy nhiên, có thêm hai quốc gia là Ireland và Thụy Sỹ bổ sung vào danh sách giám sát, nâng tổng số lên chín nước, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Đức và Việt Nam. Danh sách giám sát tiền tệ được Mỹ thiết lập từ tháng 4/2016 theo Đạo luật Tạo thuận lợi và Thực thi thương mại năm 2015.

Trung Quốc tiếp tục được theo dõi, cảnh báo chỉ định nước này thao túng tiền tệ nếu phát hiện hình thức can thiệp chính thức hoặc không chính thức vào tỷ giá. Trung Quốc đã có mặt trong mọi báo cáo từ năm 2016.

Bộ Tài chính Mỹ đưa nhiều quốc gia vào danh sách giám sát tiền tệ.

Trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc từng bị dán nhãn thao túng vào tháng 8/2019 và được gỡ bỏ vào tháng 1/2020 khi hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Thụy Sỹ được bổ sung trở lại danh sách giám sát do có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và thặng dư tài khoản vãng lai vượt ngưỡng cảnh báo. Mỹ từng xác định Thụy Sỹ vượt cả ba tiêu chí trong năm 2022, nhưng vẫn không đưa ra kết luận thao túng.

Đằng sau việc phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội vắng tanh vắng ngắt

Thời gian gần đây nhiều tuyến phố kinh doanh sầm uất của Hà Nội, 'bỗng nhiên' rơi vào cảnh vắng lặng hiếm có. Nhiều hộ kinh doanh tạm đóng cửa , không phải vì thiếu khách, mà để đối phó với chính sách thuế mới và yêu cầu bắt buộc về hóa đơn điện tử. Cùng với đó, chiến dịch kiểm tra hàng giả, hàng nhái của thành phố đang khiến các tiểu thương phải gấp rút chuẩn hóa hoạt động kinh doanh.

Cảnh các cửa hàng đóng cửa hàng loạt trên phố Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm).

Bà Thương (phố Hàng Đào) cho biết, bà đang đóng cửa hàng dừng bán từ ngày 2/6 tới nay, thi thoảng chỉ bán cho vài mối quen. Lý do của việc đóng cửa là làm thủ tục khởi tạo hóa đơn điện tử qua máy bán hàng. Theo bà Thương, trước nay cửa hàng vẫn ghi hóa đơn viết tay truyền thống, đến nay phải dùng thiết bị hiện đại nên phải học cách làm để thích nghi.

Một lý do khác không chỉ bà mà nhiều hộ kinh doanh quần áo tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào gặp phải đó là nguồn gốc hàng hóa. Hàng hóa nhập có từ các xưởng gia công trong nước, có cả nguồn từ Trung Quốc. Các xưởng gia công may mặc thì chỉ xưởng lớn mới xuất được hóa đơn đầu vào hợp lệ, hàng Trung Quốc thì cũng chỉ có hóa đơn bán lẻ thông thường. Do đó đóng cửa hàng trong thời điểm này là "bắt buộc" để chuẩn hóa các hóa đơn chứng từ nguồn.

Theo một số hộ kinh doanh trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can... các cơ sở kinh doanh sẽ vừa hoàn thiện thủ tục thuế vừa nghe ngóng để mở cửa trở lại. Cơ bản sẽ mở lại sau khi đợt cao điểm ra quân xử lý hàng giả, hàng nhái kết thúc vào ngày 15/6 tới đây.

Hơn 111.000 doanh nghiệp vừa 'biến mất'

Số liệu mới nhất về tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy, tháng 5 vừa qua, cả nước có hơn 15.100 doanh nghiệp thành lập mới, 8.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, hơn 5.920 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 6.535 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.909 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tổng số này là 14.368 doanh nghiệp.

Tính chung năm tháng đầu năm 2025, 111,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động. Trong khi đó, 111,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ này xấp xỉ mức 1-1, có nghĩa, cứ 1 doanh nghiệp mới gia nhập, thì 1 doanh nghiệp lại rút khỏi thị trường.

Hơn 111.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, xấp xỉ số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trung bình, mỗi tháng có hơn 22.300 doanh nghiệp rút lui. Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy đứng đầu với hơn 3.500 doanh nghiệp giải thế trong 5 tháng.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.015 doanh nghiệp giải thể.

Cơ quan thuế lên tiếng việc khách chuyển khoản bị thu thêm tiền

Trước tình trạng một số cửa hàng kinh doanh chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt , từ chối chuyển khoản nhằm “né” thuế, Chi cục Thuế khu vực I (phụ trách địa bàn Hà Nội và Hòa Bình) cho biết, trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực, không đầy đủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, ấn định thuế và xử phạt đối với các hành vi khai sai, trốn thuế, thậm chí, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp khách muốn thanh toán khi nhận hàng, người bán thu thêm tiền.

Theo quy định, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

“Hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc ghi nội dung chuyển khoản mập mờ - ví dụ “trả tiền mượn”, “tiền cafe”, “tiền ship”… - để cơ quan chức năng gặp khó khăn khi xác định doanh thu không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà ngược lại có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu”, Chi cục Thuế khu vực I khẳng định.