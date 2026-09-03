Từ cô bé mê đọc sách đến nữ thủ khoa ngành GPA 4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Nữ thủ khoa Tống Yến Nhi sinh năm 2004, quê ở Yên Mô, Ninh Bình, vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Chương trình Chất lượng cao - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), với GPA 4.0/4.0, tương đương 9,33/10.

Tống Yến Nhi - Thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, chương trình Chất lượng cao - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 4.0/4.0.

Trước khi bước vào giảng đường đại học, Yến Nhi là học sinh lớp Chuyên Anh K61, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy. Theo nữ sinh, nền tảng cho cách học và thói quen tìm tòi của cô được hình thành từ sớm. Một dấu ấn đặc biệt với nữ sinh là những năm học cấp 2, Yến Nhi cơ hội đọc nhiều sách tại thư viện cộng đồng Tủ sách gia đình Văn Bùi của ông Bùi Văn Đông, gần nhà.

Bước vào cấp ba, nữ sinh tiếp tục được học tập trong trường chuyên có nhiều bạn giỏi và những thầy cô khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm.

“Chính môi trường hình thành cho em thói quen học tập khá quan trọng: không ngại hỏi, không ngại suy nghĩ khác và luôn muốn hiểu vấn đề đến tận gốc” , Yến Nhi nói và cho biết thói quen ấy tiếp tục theo nữ sinh trong những năm đại học tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Với một sinh viên tốt nghiệp đại học ở mức điểm tuyệt đối, câu chuyện về thành tích có thể dễ dàng bắt đầu từ những con số. Nhưng với Yến Nhi, GPA 4.0 không phải mục tiêu được đặt lên hàng đầu.

“Em luôn quan niệm nên học để hiểu, biết mình đang học gì, vì sao cần học và tìm ra logic phía sau kiến thức, thay vì học máy móc để làm bài” , nữ thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Chương trình Chất lượng cao chia sẻ.

Nữ sinh cho rằng khi mục tiêu là hiểu kiến thức, điểm số thường trở thành kết quả tự nhiên của quá trình học tập. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào điểm số, việc học dễ tạo áp lực và khiến người học bỏ qua ý nghĩa cốt lõi của việc tiếp nhận kiến thức.

Phương pháp của Yến Nhi là cố gắng nhìn kiến thức như một hệ thống thay vì những phần thông tin rời rạc. Với mỗi nội dung, nữ sinh thường đặt câu hỏi về bản chất, nguyên nhân, mối liên hệ với các kiến thức khác và khả năng ứng dụng vào thực tế. Những nội dung khó hoặc không phải sở thích cũng không bị bỏ qua.

Yến Nhi không cần ép bản thân đến mức quá sức, nhưng cũng không bỏ bê hoàn toàn bởi các môn học và lĩnh vực thường có sự liên hệ. Khi gặp vấn đề chưa rõ, nữ sinh chủ động trao đổi với giảng viên, bạn bè hoặc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ tìm hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi tiếp nhận, sử dụng.

Nữ thủ khoa Yến Nhi tại lễ tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm thực tế

Thành tích của Yến Nhi trong những năm đại học không chỉ nằm ở kết quả học tập. Nữ sinh đạt Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học và Giải Nhì Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Yến Nhi cũng là đồng tác giả của 3 bài công bố trong kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế. Nữ sinh từng là cộng tác viên Phòng Hợp tác Quốc tế của trường và tham gia tổ chức nhiều hoạt động, dự án sinh viên.

Với Yến Nhi, những trải nghiệm này có giá trị bởi giúp kiến thức trên lớp được đặt vào những bối cảnh cụ thể hơn.

“Em cố gắng không phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận bên ngoài. Kết quả thủ khoa ngành không đến từ một bí quyết riêng mà là kết quả của việc học để hiểu, hệ thống kiến thức, liên hệ thực tế, quản lý thời gian và lựa chọn những điều phù hợp với mình”, Yến Nhi tiết lộ.

Nữ sinh cho rằng, quản lý thời gian vì thế cũng là một phần của việc học. Khi biết cân đối giữa học tập, nghiên cứu, thực tập và hoạt động ngoại khóa, các trải nghiệm có thể bổ trợ thay vì cạnh tranh với nhau.

Muốn đi sâu vào logistics và chuỗi cung ứng

Việc lựa chọn Quản trị Kinh doanh Quốc tế đến với Yến Nhi từ sự yêu thích đặc thù của lĩnh vực này: phải kết nối nhiều yếu tố để nhìn nhận và giải quyết một vấn đề. Trong quá trình học tập và trải nghiệm thực tế, Yến Nhi có cơ hội tiếp cận logistics và chuỗi cung ứng. Đây cũng là lĩnh vực nữ sinh muốn tiếp tục theo đuổi sau khi tốt nghiệp.

“Em muốn hiểu ngành từ thực tế vận hành, sau đó từng bước đi sâu hơn vào những vấn đề về logistics, chuỗi cung ứng và quản trị rủi ro mà em quan tâm về mặt nghiên cứu”, Yến Nhi chia sẻ.

Yến Nhi dự định tiếp tục theo đuổi lĩnh vực llogistics và chuỗi cung ứng sau khi tốt nghiệp.

Về dài hạn, nữ sinh hướng tới việc kết hợp giữa trải nghiệm thực tiễn và nghiên cứu để có góc nhìn sâu sắc hơn về ngành, đồng thời có thể đóng góp vào việc giải quyết những bài toán phức tạp trong logistics và chuỗi cung ứng.

Từ một cô học trò có thói quen đọc sách ở thư viện cộng đồng đến thủ khoa đại học với GPA 4.0, hành trình của Yến Nhi không được xây dựng quanh mục tiêu duy nhất là điểm số.

Danh hiệu thủ khoa là kết quả nổi bật ở cuối chặng đường học tập đại học. Còn với nữ sinh, điều có ý nghĩa hơn là giữ được sự tò mò, khả năng đặt câu hỏi và thói quen đi tìm bản chất của vấn đề.

“Điểm số là kết quả tốt của quá trình đó chứ không phải toàn bộ mục đích, thước đo của việc học”, Yến Nhi đúc rút.