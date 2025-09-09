Từ đảo hoang sơ thành thiên đường giải trí biển đảo đặc sắc, khác biệt ngay cạnh cửa ngõ Thủ đô

Cô Tô là một điểm du lịch nằm cách Hà Nội hơn 200km. Trong vài năm trở lại đây, Cô Tô trở thành điểm đến quen thuộc nhờ vẻ đẹp hoang sơ, bãi cát trắng mịn, nhiều đảo nhỏ tuyệt đẹp và khí hậu mát lành. Nhu cầu trải nghiệm khám phá, đặc biệt các dịch vụ, sản phẩm du lịch dưới nước tại Cô Tô có xu hướng tăng nhanh.

Tháng 7/2025, ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch biển đảo khi Cô Tô đã đón hơn 129.000 lượt khách. Điểm nhấn nổi bật là các dịch vụ, trải nghiệm du lịch dưới nước, vốn đang trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ.

Nếu như trước đây du khách chủ yếu tắm biển, chụp ảnh, thì nay đã có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn như mô tô nước, dù bay, lặn ngắm san hô, tham quan đảo...

Bà Ngô Thị Minh Sao, Phó Trưởng phòng Văn hóa, Du lịch & Khoa học – Công nghệ huyện Cô Tô cho biết, chính từ nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao, du lịch dưới nước đã được xác định là sản phẩm mũi nhọn để nâng tầm, tạo khác biệt cho Cô Tô, qua đó gia tăng sức hút, nâng cao khả năng cạnh tranh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đặc khu Cô Tô nhìn từ trên cao. Ảnh: Hùng Sơn

Theo đó, trong năm 2025, đặc khu Cô Tô đã triển khai Đề án thí điểm hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và tham quan đảo, mở ra cơ hội khai thác đa dạng sản phẩm như mô tô nước, dù bay, kayak, sup. Các điểm được lựa chọn gồm Vàn Chảy, Hồng Vàn, vụng Tròn, Ba Châu, Cô Tô Con.

Song song, huyện tập trung quản lý khai thác các tour tham quan đảo như Tour 3 đảo (Cô Tô Con, hòn Cá Chép, hòn Sư Tử) và hành trình ra đảo Trần, tạo thành chuỗi sản phẩm biển - đảo liên kết.

Cô Tô cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ở bãi biển Hồng Vàn, Vàn Chảy, đồng thời chấn chỉnh bãi tắm tự phát như bãi Tình Yêu. Điểm nhấn là các sản phẩm lặn ngắm san hô và kayak, sup, cano ngắm hoàng hôn được phát triển có kiểm soát, đảm bảo an toàn, hạn chế hoạt động tự phát, giữ hình ảnh điểm đến văn minh.

Du khách thích thú khi trải nghiệm lặn biển tại Cô Tô. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Đặc khu Cô Tô đang từng bước tạo dấu ấn mới cho du lịch biển đảo khi triển khai đề án thí điểm các tuyến tour liên đảo. Cô Tô xác định du lịch dưới nước và tour đảo là trục sản phẩm trọng tâm.

Định hướng tập trung bốn giải pháp: Đa dạng sản phẩm (thể thao biển, tour đảo, kinh tế ban đêm), đầu tư hạ tầng (chỉnh trang cảng tàu khách Cô Tô, hoàn thiện hạ tầng bến/Âu cảng, kiểm soát bến tạm Bắc Vàn - Hồng Vàn), siết quản lý (xử lý tự phát, kiểm soát giá, an toàn, môi trường) và phát triển nhân lực (tập huấn cứu hộ, đào tạo hướng dẫn viên lặn, thể thao biển chuẩn quốc tế).

Được biết, về dài hạn, tỉnh Quảng Ninh định hướng xây dựng khu bảo tồn biển gắn với đảo Trần để quản lý bền vững tài nguyên và phát triển du lịch sinh thái có kiểm soát. Với các bước đi đồng bộ, Cô Tô hướng tới trung tâm du lịch biển - đảo xanh, an toàn, giàu trải nghiệm.

Việc nâng tầm sản phẩm du lịch dưới nước không chỉ là giải pháp tình thế nhằm tăng lượng khách, mà còn là chiến lược dài hạn khẳng định vị thế của Cô Tô trên bản đồ du lịch biển đảo, hướng tới mục tiêu xây dựng Cô Tô thành điểm đến đặc sắc khác biệt.