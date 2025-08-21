Từ đầu năm 2026, Việt Nam sẽ tổng điều tra một lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2837 về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, cuộc tổng điều tra này sẽ được thực hiện trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin về các đơn vị sản xuất kinh doanh. Những thông tin này phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối tượng điều tra sẽ bao gồm:

Thứ nhất, tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (viết gọn là doanh nghiệp).

Thứ hai, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Thứ ba, hội, hiệp hội.

Thứ tư, cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ năm, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Thứ sáu, tổ hợp tác.

Thứ bảy, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Cuối cùng, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cuộc tổng điều tra trên phạm vi sẽ tập trung thu thập 5 nhóm thông tin chính sau: Thông tin định danh, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình kinh tế; Thông tin về lao động, tài sản, nguồn vốn của đơn vị điều tra; Thông tin về sản phẩm, doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh; Mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh; kinh tế số, thương mại điện tử; Các thông tin chuyên đề chuyên sâu.

Thời gian thu thập thông tin sẽ được chia làm 2 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 (từ 5/1/2026 đến 31/3/2026) và giai đoạn 2 (từ 1/4/2026 đến 31/8/2026).

Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 01/2027 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III năm 2027.

Thủ tướng sẽ thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ở cấp Trung ương

Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam có nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh minh họa

Một điểm quan trọng của cuộc tổng điều tra kinh tế lần này là việc khai thác tối đa cơ sở dữ liệu hành chính sẵn có và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình từ thu thập đến xử lý dữ liệu.

Để đảm bảo việc triển khai thống nhất, Thủ tướng sẽ thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ở cấp Trung ương. Cụ thể, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng phương án chi tiết, tổ chức thực hiện và xây dựng cơ sở dữ liệu tổng điều tra để phục vụ chia sẻ dùng chung.

Các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ sẽ có trách nhiệm phối hợp cũng như cung cấp dữ liệu liên quan và tổ chức điều tra trong phạm vi quản lý của mình. UBND các cấp tại địa phương sẽ thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên; đồng thời không được phép từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê.