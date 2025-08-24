Từ đỉnh cao nghìn tỷ USD, Mark Zuckerberg đang quay lại khởi nghiệp như một startup, tham vọng bá chủ thế giới trong một lĩnh vực mới

Theo nguồn tin của tờ BI, đơn vị siêu trí tuệ mới của Meta bao gồm một nhóm nhân sự “tinh hoa” đầy bí mật có tên là TBD Lab, được giao nhiệm vụ phát triển những mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất.

Đáng nói, nhóm này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số hơn 70.000 nhân viên của Meta. Nhiều thành viên của nhóm, bao gồm cả lãnh đạo Alexandr Wang, đã được “săn” về từ các startup AI đình đám.

“Tôi ngày càng tin tưởng hơn rằng những nhóm nhỏ, tập trung cao độ về nhân tài chính là cấu hình tối ưu để thúc đẩy nghiên cứu ở tuyến đầu”, Zuckerberg nói trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Meta.

“Đây là một cách sắp xếp hơi khác”, CEO của Meta cho biết về nhóm siêu trí tuệ, so sánh đây với đội ngũ kỹ sư đông đảo cần thiết để vận hành các thuật toán mạnh mẽ như newsfeed của Facebook.

Không chỉ ở Meta. Tư tưởng “nhỏ mà tinh” đang lan nhanh khắp Thung lũng Silicon, nơi mà tinh thần khởi nghiệp tinh gọn vốn đã ăn sâu trong DNA.

Từ các ông lớn công nghệ đến những startup non trẻ, các nhóm nhân sự ngôi sao đang thúc đẩy biên giới công nghệ, nhờ AI và khát vọng của lãnh đạo trong việc cắt giảm quan liêu.

Khi kỷ nguyên “nhóm nhỏ” lên ngôi sau giai đoạn tuyển dụng bùng nổ thời đại dịch, vẫn chưa rõ liệu mô hình này có hiệu quả với những gã khổng lồ như nó vốn phù hợp với startup hay không. Dẫu vậy, điều đó không ngăn được các “ông lớn” thử sức.

MICRO TEAM

Kashish Gupta, đồng sáng lập startup AI marketing Hightouch tại San Francisco (được định giá 1,2 tỷ USD đầu năm nay), là một người ủng hộ mạnh mẽ mô hình này.

Hightouch đã huy động được hơn 132 triệu USD mà vẫn tránh việc mở rộng ồ ạt nhân sự. Công ty hiện có khoảng 55 kỹ sư.

Startup này kỳ vọng kỹ sư phải là những người chủ động, có thể tự xây dựng sản phẩm mà không cần bị sếp giám sát sát sao. Ví dụ, một sản phẩm AI agent mới ra mắt chỉ có 4 kỹ sư tham gia.

“Cuối cùng thì chính các kỹ sư, hoặc những người họ làm việc cùng, mới là người trực tiếp ưu tiên công việc”, Gupta nói.

Gupta không phải là người duy nhất hứng khởi.

“Nhóm nhỏ thì tốt hơn”, Nat Friedman, nhà đầu tư kiêm cựu CEO GitHub, viết trong một bản tuyên ngôn trên trang cá nhân.

“Quyết định nhanh hơn, ít họp hơn, vui hơn”, Friedman viết, lập luận rằng nhiều công ty công nghệ hiện đang thừa nhân sự gấp 2–10 lần.

Meta từ chối bình luận với Business Insider về cách quản lý này. Friedman - người đã gia nhập nỗ lực siêu trí tuệ của Meta hồi tháng 6 và hiện đứng đầu mảng tích hợp AI vào sản phẩm cũng không phản hồi yêu cầu phỏng vấn.

Trong nhiều năm, Zuckerberg đã liên tục điều chỉnh sơ đồ tổ chức và số lượng nhân sự, nhấn mạnh triết lý “phẳng thì tốt hơn” và “gọn thì nhanh hơn” như một phần trong “năm hiệu quả 2023” của Meta.

Kiến trúc cơ bản đứng sau hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay xuất phát từ bài báo năm 2017 “Attention Is All You Need” — do 8 nhà nghiên cứu (chủ yếu từ Google) viết. Ngoài ra, số lượng nhà nghiên cứu AI giỏi thực sự cũng không nhiều để tuyển dụng.

Hai yếu tố này giải thích vì sao Meta được cho là đã cố gắng “chiêu dụ” nhân tài bằng mức lương khổng lồ tới chín con số.

“Dựa trên kinh nghiệm của tôi, sự tiến bộ của AI thực sự phụ thuộc vào những đột phá chỉ đến từ vài người”, kỹ sư AI Yangshun Tay từng nói với Business Insider.

“Bạn không cần quá nhiều - chỉ cần vài người cực kỳ thông minh, xuất sắc nhất là đã có thể tạo ra đột phá lớn và tác động vượt trội”, anh nói.

LIỆU CÓ PHẢI “THUỐC TIÊN”?

Câu hỏi lớn bây giờ là liệu các nhóm kiểu startup này có thể đưa một công ty khổng lồ như Meta lên tuyến đầu công nghệ hay không.

Các nhóm nhỏ với phạm vi rộng có thể đối mặt với thách thức lớn. Một lý do là họ vẫn phải phụ thuộc vào bộ máy pháp lý, nhân sự và tuyển dụng của tập đoàn, theo Elliott Parker, CEO Alloy Partners — công ty giúp các tập đoàn lớn xây dựng startup nội bộ.

Ngoài ra, một đơn vị đặc biệt bên trong tổ chức có thể khiến những nhân viên “cũ” cảm thấy mình đang bị gạt sang “bên không có sao sáng”.

Việc Meta lập ra một đơn vị siêu trí tuệ mới, với chế độ đãi ngộ cao ngất ngưởng, đã gây ra căng thẳng và thậm chí cả những lời đe dọa từ chức từ các nhà nghiên cứu hiện có.

Một thách thức khác là chồng chéo, khi nhiều nhóm nhỏ lại làm cùng một việc. Google từng gặp vấn đề này, trong khi đó bản thân Meta đã tái cấu trúc mảng AI nhiều lần khi chỉ trong 4 tháng qua đã giải thể 2 đơn vị.

Dẫu vậy, “bài tái cấu trúc” mới của Meta vẫn có khả năng mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, Parker nói rằng rất hiếm khi các nhóm đổi mới trong tập đoàn có thể thực sự biến đổi công ty mẹ.

Các nhóm nhỏ thường tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc cải tiến hữu ích nhưng không mang lại sự “chuyển hóa căn bản” mà các tập đoàn kỳ vọng.

Zuckerberg thì lạc quan hơn. Trong cuộc họp báo cáo kết quả tháng trước, ông tỏ ra tin tưởng rằng ít nhất đây là cách đúng đắn để duy trì lợi thế trong cuộc đua AI.

“Đối với nghiên cứu hàng đầu về siêu trí tuệ, bạn thực sự muốn có một nhóm nhỏ nhất có thể, nơi mọi người đều nắm bắt được toàn bộ vấn đề. Điều đó, theo tôi, quyết định phần nào tính ‘vật lý’ của quy mô đội ngũ và cách thức vận hành”, ông nói.

Theo: BI