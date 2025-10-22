Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần 200 tỷ đồng trong phiên 22/11, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

22-10-2025 - 17:29 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 177 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên phục hồi trước áp lực bán đột biến, thị trường mở cửa phiên 22/11 với mức độ phân hóa cao, thanh khoản thấp. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh khiến VN-Index giảm điểm về lại vùng giá thấp, song sau đó đã phục hồi tốt trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 15,07 điểm (+0,91%) lên mức 1.678,50 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.834 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -107 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-81 tỷ), HPG (-64 tỷ), TCB (-48 tỷ) và VJC (-39 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (-36 tỷ), LPB (-32 tỷ), ACB (-30 tỷ), VIB (-26 tỷ) và MWG (-22 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 184 tỷ đồng. Theo sau là MBB (107 tỷ), AAA (91 tỷ), KDH (47 tỷ), VPB (24 tỷ), SAM (12 tỷ), DPM (9 tỷ), CTG (9 tỷ), VCG (7 tỷ) và GEX (5 tỷ đồng).


