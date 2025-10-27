Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần 700 tỷ trong phiên đầu tuần, "xả" mạnh một mã Bluechips

27-10-2025 - 18:30 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng gần 700 tỷ trong phiên đầu tuần, "xả" mạnh một mã Bluechips

Tự doanh CTCK bán ròng 671 tỷ đồng trên HOSE.

Sau 2 tuần giảm điểm, thị trường hồi phục nhẹ đầu phiên đầu tuần 27/10 với thanh khoản thấp. Chỉ số chính tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,82%) về mức 1.652,54 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.186 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -72 tỷ đồng, tiếp theo là FPT (-53 tỷ), MSN (-53 tỷ), HPG (-44 tỷ) và VHM (-38 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACB (-36 tỷ), VNM (-35 tỷ), LPB (-34 tỷ), VPB (-33 tỷ) và TCB (-32 tỷ đồng). 

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 24 tỷ đồng. Theo sau là VSC (9 tỷ), KDH (7 tỷ), FUEVFVND (5 tỷ), HDG (2 tỷ), SAM (1 tỷ), FUESSVFL (1 tỷ), VPL (1 tỷ), VCG (1 tỷ) và PAN (0 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

