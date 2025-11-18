Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK quay đầu "xả" hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam trong phiên 18/11, mã nào là tâm điểm?

Tự doanh CTCK quay đầu bán ròng 365 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên tăng điểm tốt đầu tuần, thị trường tiếp đà phục hồi sau đó chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh nhẹ. Thanh khoản thị trường ở mức thấp, thể hiện áp lực cung không lớn. Chỉ số chính sau đó phục hồi, tăng điểm với thanh khoản cải thiện hơn. Kết phiên VN-INDEX tăng 5,50 điểm (+0,33%) lên mức 1.659,92 điểm. Về giao dịch khối ngoại, dù tiếp đà bán ròng song áp lực "xả hàng" trong phiên hôm nay đã thu hẹp, chỉ còn khoảng 84 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HDB với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là HPG (-42 tỷ), ACB (-38 tỷ), HHS (-35 tỷ) và VIC (-33 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MWG (-31 tỷ), FPT (-30 tỷ), VNM (-28 tỷ), MSN (-23 tỷ) và TCB (-15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu NT2 được mua ròng mạnh nhất với giá trị 30 tỷ đồng. Theo sau là CII (16 tỷ), MBB (12 tỷ), RYG (11 tỷ), VIP (9 tỷ), TPB (3 tỷ), PVD (2 tỷ), GAS (2 tỷ), DCM (2 tỷ) và E1VFVN30 (2 tỷ đồng).﻿

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

