Tự doanh CTCK thẳng tay bán ròng gần 800 tỷ đồng trong phiên đầu tuần, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

13-10-2025 - 17:49 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 774 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa đầu phiên giao dịch 13/10 giảm về vùng 1.735 điểm sau đó phục hồi và tiếp tục tăng tốt dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn, bất động sản... Kết phiên VN-Index tăng 17,57 điểm (+1,01%) lên mức 1.765,12 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại FPT với giá trị -225 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-153 tỷ), MWG (-84 tỷ), STB (-58 tỷ) và TCB (-46 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (-43 tỷ), HPG (-42 tỷ), KDH (-32 tỷ), HDG (-32 tỷ) và VIX (-31 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VHM được mua ròng 80 tỷ đồng. VIC đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 59 tỷ đồng, theo sau là ACB (45 tỷ), VPB (28 tỷ), E1VFVN30 (10 tỷ), SHB (8 tỷ), LPB (3 tỷ), HSG (3 tỷ), MSN (3 tỷ) và GEE (3 tỷ đồng).


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

