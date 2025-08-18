Tự doanh CTCK tiếp đà tung hơn 200 tỷ gom cổ phiếu trong phiên đầu tuần 18/8

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên đầu tuần 18/8 với tâm lý vẫn duy trì tích cực. VN-Index sau đó chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh và phuc hồi tốt trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 6,37 điểm (+0,39%) lên mức 1.636,37 điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 2.065 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Ngược chiều, tự doanh CTCK tiếp đà mua ròng với giá trị 208 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, FPT được tự doanh CTCK mua ròng mạnh với 67 tỷ đồng. Mã HPG đứng thứ hai trong danh sách mua ròng với 59 tỷ đồng, theo sau là STB (45 tỷ), ACB (42 tỷ), FUEKIV30 (40 tỷ), FUEKIVND (33 tỷ), MSN (30 tỷ), VIX (26 tỷ), FUEVFVND (25 tỷ) và VIB (25 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại CDC với giá trị 40 tỷ đồng, tiếp theo là VNM (25 tỷ), MWG (18 tỷ), VPB (17 tỷ) và TCB (15 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MBB (14 tỷ), GMD (14 tỷ), VHM (14 tỷ), PNJ (12 tỷ) và PLX (10 tỷ đồng).