Tự động cập nhật thông tin sau sáp nhập

Gần đây, khi truy cập thông tin về hợp đồng bảo hiểm của gia đình tại hãng P., bà N.A. (TP HCM) đã phát hiện trong dữ liệu, số CMND 9 số mà bà dùng để ký hợp đồng 10 năm trước bây giờ đã được tự động cập nhật thành số CCCD 12 số mới. Bà cảm thấy rất tiện.

Do không được thông báo, nên bà gặp khó khăn khi đăng nhập vào ứng dụng và trang web của hãng bảo hiểm do vẫn sử dụng số CMND cũ. Khi sử dụng số CCCD mới, bà mới có thể đăng nhập thành công. Một trong những băn khoăn phổ quát của đại đa số người dân khi nhà nước sắp xếp lại bộ máy chính quyền và địa phương là sẽ phải làm lại vô số giấy tờ do thay đổi địa chỉ cư trú.

Theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và các tỉnh, thành, các giấy tờ cấp trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng như bình thường, cơ quan chức năng chỉ cấp lại giấy tờ theo địa chỉ mới khi hết hạn hay theo yêu cầu của người dân. Tuy nhiên, người dân đã trải qua kinh nghiệm của những lần thay đổi trước đây, không phải cơ quan, tổ chức nào cũng thông suốt điều này mà bắt buộc chủ nhân của giấy tờ phải chứng minh địa chỉ cũ và mới là một. Điều để mọi người có thể hy vọng là khác với các lần trước, lần thay đổi này được ứng dụng công nghệ số, thậm chí cả trí tuệ nhân tạo (AI), nên việc quản lý và thông tin dữ liệu sẽ được tự động và thông suốt. Chắc chắn trong thời gian đầu, có thể kéo dài cả năm, người dân và các tổ chức vẫn còn lúng túng giữa thông tin địa danh cũ và mới.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và địa phương nhằm phục vụ cho yêu cầu quản lý của nhà nước. Vì thế, nó phải là công việc của "nội bộ" nhà nước. Công tác cập nhật, đồng bộ hóa, liên thông thông tin phải diễn ra ở "phía sau" và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Tất cả làm được thông qua sự liên thông và dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hy vọng rằng các ứng dụng hành chính công lẫn các dịch vụ tư của các doanh nghiệp sẽ tự động cập nhật các thông tin này. Để tiện dụng hơn, ít nhất là trong thời gian đầu, cần có cả thông tin địa chỉ, địa danh cũ kèm theo để dễ dàng tham chiếu.