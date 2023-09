Từ Hi sở hữu thứ khiến vua Hàm Phong mê mệt, nhanh chóng sắc phong địa vị tôn quý

Sự thăng tiến nhanh chóng của Từ Hi



Từ Hi thái hậu hay còn gọi là Tây Thái hậu, Hiếu Khâm Hiển hoàng hậu (1833 – 1908) xuất thân từ Diệp Hách Na Lạp thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, con cháu nhà quan gia thế tập. Gia đình của bà là quân công thế gia nhưng lại là dòng thứ nên địa vị không mấy cao nhưng không quá thấp kém.

Năm Hàm Phong thứ 2 (1852), sau khi vượt qua 60 cô gái cùng tham gia thi tuyển tú nữ, Na Lạp thị được vào vòng cuối cùng dự tuyển tần phi. Cùng năm, bà được chỉ định làm Quý nhân và được gọi là Lan Quý nhân. Năm Hàm Phong thứ 4 (1854), Na Lạp thị được tấn phong lên cấp Tần, phong hiệu Ý tần.

Từ Hi nhập cung và nhanh chóng được vua Hàm Phong sách phong lên tước vị Quý phi. (Ảnh: Sohu)

Năm Hàm Phong thứ 6 (1856), bà sinh hạ Hoàng trưởng tử Tải Thuần, con trai duy nhất của Hàm Phong Đế, tức Thanh Mục Tông Đồng Trị Hoàng đế sau này. Na Lạp thị được sắc phong thành Ý phi. Một năm sau (1857), Ý phi Na Lạp thị lại được tấn phong làm Quý phi (địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu).

Năm Hàm Phong thứ 11 (1861), Hàm Phong Đế băng hà. Người kế vị ông, hoàng tử Tải Thuần, lúc này chỉ mới 5 tuổi. Trước lúc lâm chung, Hàm Phong đế ban cho hoàng hậu Nữu Hỗ Lộc thị con dấu Ngự Thưởng, và con dấu Đồng Đạo Đường cho hoàng tử Tải Thuần. Do hoàng tử còn nhỏ nên con dấu được mẹ hoàng tử là Ý Quý phi Na Lạp thị tạm thời bảo quản, với hy vọng cả hai sẽ hợp sức cùng nhau nuôi dạy hoàng đế tương lai khôn lớn. Theo thông lệ nhà Thanh, sinh mẫu của hoàng đế đều còn sống và tại vị, thì cũng được tôn là Hoàng thái hậu. Theo đó, Ý Quý phi Na Lạp thị trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu.

Sau khi hoàng đế băng hà, Từ Hi vì là sinh mẫu của tân đế nên đã được tôn là Hoàng thái hậu. (Ảnh: Sohu)

Trên thực tế, Từ Hi chỉ là Quý phi của vua Hàm Phong, vì sinh ra Đồng Trị đế mới được tôn Thái hậu, nhưng về sau vẫn gọi là Hoàng hậu. Đây là vì danh xưng Thái hậu vốn dành cho "Hoàng hậu của Tiên đế", nên dù trước đó chỉ là tần phi, nhưng đã được tôn làm Thái hậu thì thụy hiệu của người đó vẫn sẽ trở thành hoàng hậu.

Qua những diễn biến kể trên, có thể thấy, Na Lạp thị (Từ Hi thái hậu sau này) từ lúc nhập cung tới khi được phong làm Quý phi chỉ trong 5 năm. Trong lịch sử hậu của của triều đại nhà Thanh, Na Lạp thị quả là một phi tần có bước tiến nhanh hiếm có. Điều này cũng chứng tỏ hoàng đế vô cùng sủng ái bà.

"Vũ khí bí mật" của Từ Hi

Trong dã sử Trung Quốc có nhiều lời đồn đại xung quanh việc Từ Hi thái hậu đã làm gì để khiến vua Hàm Phong si mê mình. Có một cuốn dã sử đã chép rằng Từ Hi có một đôi chân rất to, to hơn nhiều so với những phi tần trong cung. Từ Hi luôn cho rằng nó là khuyết điểm của mình nhưng vua Hàm Phong lại sủng ái bà chỉ vì đôi chân này.

Sở dĩ, Từ Hi có một đôi bàn chân rất to là vì bà không bó chân từ nhỏ, thay vào đó để chúng phát triển tự nhiên. Ở thời điểm đó, hầu hết những người phụ nữ ở thời này đều bó chân để có đôi chân 3 tấc thì chân của Từ Hi rất khác biệt.

Hàm Phong đế si mê Từ Hi bởi bà có đôi chân to khác hẳn với các phi tần khác. (Ảnh: Sohu)

Người phụ nữ xưa quan niệm rằng gót sen ba tấc mới là hiện thân của cái đẹp. Vì thế, nhiều bé gái từ nhỏ đã bị quấn vải vào chân để chúng không phát triển được. Hủ tục bó chân này đã khiến biết bao người phụ nữ phải chịu đau đớn vì xương gãy và chân bị biến dạng. Thậm chí, họ không thể đi lại bình thường được nữa.

Vậy tại sao vua Hàm Phong lại sủng ái Từ Hi vì đôi chân to khác người?

Người phụ nữ xưa thường theo tập tục bó chân nhưng Từ Hi không làm như vậy nên chân của bà to và khác hẳn. (Ảnh minh họa: Sohu)

Hàm Phong dù là hoàng đế nhưng ngài lại có suy nghĩ rất hiện đại. Ông không thích những người phụ nữ tuân theo hủ tục mù quáng. Hàm Phong đế thích những người phụ nữ có đôi chân khỏe mạnh, phát triển bình thường. Hơn nữa, xung quanh Hàm Phong có tới hàng nghìn mỹ nhân, ai ai cũng bó chân khiến nhà vua chán ngán. Vì thế, khi gặp Từ Hi với đôi chân to hơn hẳn các phi tần khác đã khiến hoàng đế vô cùng ấn tượng. Cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, Từ Hi đã nhận được sự sủng ái đặc biệt của nhà vua. Địa vị của Từ Hi thăng cấp nhanh chóng, thậm chí bà còn là phi tần có thai và sinh ra hoàng tử đầu tiên nên sự sủng ái của hoàng đế đối với bà càng nhiều hơn nữa.

Từ Hi không muốn lộ khuyết điểm

Từ Hi tuy sở hữu đôi bàn chân to lớn được nhà vua si mê nhưng bà luôn coi đây là khuyết điểm của mình. Do đó, Từ Hi đã sử dụng một loại giày có tên là "giày hoa bồn" để giấu đi đôi chân khổng lồ.

Khi chụp ảnh, Từ Hi thường che đi đôi chân của mình. (Ảnh: Sohu)

Giày hoa bồn là loại giày có thêu hoa cao gót của người dân tộc Mãn. Giày hoa bồn có phần đế bên dưới được thiết kế như những bồn hoa nên được đặt tên như vậy. Loại giày này khó sử dụng, bởi phần đế được thiết kế chính giữa, chiều cao phần đế từ 5 đến 10 cm, thậm chí có đôi cao tới 25 cm.

Không chỉ tôn chiều cao, giày hoa bồn còn giúp Từ Hi che giấu đôi chân và không phải tự ti về chúng nữa. Nếu không mang giày hoa bồn, bà sẽ giấu chân vào trong váy để không lộ ra nhược điểm của mình. Trong các bức hình chụp có Từ Hi, chúng ta thường chỉ thấy bà lộ ra đôi giày hoa bồn, rất khó tìm thấy ảnh mà bà để lộ đôi chân.

Đôi khi chụp ảnh, Từ Hi sẽ để lộ ra những đôi giày hoa bồn được trang trí tinh xảo của mình. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, giày hoa bồn của Từ Hi thái hậu không giống những chiếc giày của các phi tần khác. Bên trên giày của bà được đính rất nhiều trân chân, bảo ngọc. Chúng đều là những món bảo bối mà bà yêu thích. Từ Hi có hẳn một bộ sưu tập giày hoa bồn được làm từ các chất liệu đắt tiền, quý hiếm. Qua những chiếc giày này, ta cũng có thể thấy được lối sống xa hoa, tiêu xài phung phí của Từ Hi.