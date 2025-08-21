Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tử hình Trần Bảo Vũ và 3 người khác trong một chuyên án rất lớn

21-08-2025 - 13:35 PM | Xã hội

Tòa án nhân dân TP Huế vừa mở phiên xét xử 11 bị cáo trong vụ án ma túy được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại địa phương.

Hôm qua (20/8), TAND TP Huế đã tuyên phạt Trần Bảo Vũ (32 tuổi), Phan Minh Trung (35 tuổi), Lê Khắc Dỉ (22 tuổi) và Nguyễn Duy Quang (21 tuổi) mức án tử hình về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Phạm Xuân Nguyên Minh (26 tuổi), Huỳnh Thị Lệ Huyền (34 tuổi), Võ Đại Tây Dương (29 tuổi), Lê Anh Vũ (24 tuổi) lĩnh án chung thân. 

Ngoài ra, 3 người khác bị tuyên 20 năm tù giam về cùng tội danh, thông tin này thuật lại trên báo VnExpress.

Tử hình Trần Bảo Vũ và 3 người khác trong một chuyên án rất lớn- Ảnh 1.

Xét xử vụ án mua bán chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế).

Từ cuối năm 2023 đến giữa 2024, Trần Bảo Vũ tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên tỉnh. 

Vũ liên hệ nguồn hàng từ Quảng Trị, Quảng Bình (cũ), TP HCM, điều hành qua Telegram, giao Phan Minh Trung và Lê Khắc Dỉ thuê phòng trọ trên đường Phạm Văn Đồng (Huế) làm kho cất giấu.

Tại đây, công an khám xét, thu giữ hơn 3,1kg Methamphetamine, 3kg Ketamine, gần 3,5kg hỗn hợp Methamphetamine và MDMA cùng hàng nghìn viên nén. 

Ngoài ra, nhóm còn tổ chức vận chuyển 10 “tấm” hồng phiến ra Quảng Bình (cũ) nhưng bị bắt quả tang, tờ Nhân dân thuật lại nội dung cáo trạng.

Trong vụ án này, báo Thừa Thiên Huế dẫn cáo trạng kết luận, Trần Bảo Vũ chính là người cầm đầu đường dây, chịu trách nhiệm chính với 28,44 kg ma túy.

Phan Minh Trung, Lê Khắc Dỉ, Nguyễn Duy Quang, Phạm Xuân Nguyên Minh là đồng phạm tích cực, liên quan đến 10,7 kg ma túy.

Huỳnh Thị Lệ Huyền và Võ Đại Tây Dương tham gia mua bán, tiêu thụ 6,64 kg ma túy.

Lê Anh Vũ, Hồ Văn Hùng, Võ Công Khuê, Nguyễn Thế Hùng tham gia vận chuyển 5,68 kg Methamphetamine.

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng hợp luyện tối 21/8: Dàn khí tài tên lửa đạn đạo, pháo phản lực, UAV của QĐND Việt Nam sẽ đi qua đâu?

Tổng hợp luyện tối 21/8: Dàn khí tài tên lửa đạn đạo, pháo phản lực, UAV của QĐND Việt Nam sẽ đi qua đâu? Nổi bật

Đối tượng truy nã Lưu Anh Kiên bị bắt giữ ngay tại sân bay khi trở về nước

Đối tượng truy nã Lưu Anh Kiên bị bắt giữ ngay tại sân bay khi trở về nước Nổi bật

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

Tiết lộ về lực lượng đặc biệt tinh nhuệ làm nhiệm vụ quan trọng tại Lễ diễu binh, diễu hành 2/9

11:46 , 21/08/2025
Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh từ 21/8 đến 5/9/2025

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh từ 21/8 đến 5/9/2025

11:12 , 21/08/2025
TikToker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT Huế mời làm việc

TikToker "Bin síp bơ nước Huế" bị CSGT Huế mời làm việc

11:04 , 21/08/2025
Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị phạt 19 triệu đồng

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang bị phạt 19 triệu đồng

10:42 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên