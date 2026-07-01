Từ hôm nay 1/7: 19 trường hợp nhận tiền chuyển khoản không phải nộp thuế TNCN

Căn cứ tại Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 áp dụng đồng loạt từ hôm nay - 1/7/2026, các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ tiền lương và các khoản thu nhập khác thuộc diện chịu thuế.

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Cụ thể:

1. Tiền chuyển qua lại giữa các tài khoản cùng đứng tên một cá nhân.

2. Tiền người thân, bạn bè chuyển để cho vay, hỗ trợ hoặc giúp đỡ tài chính, vì không được xem là thu nhập.

3. Khoản tiền phục vụ việc đáo hạn ngân hàng, do không làm phát sinh thu nhập thực tế.

4. Các khoản hoàn tiền như hoàn tiền mua hàng, hoàn tiền đặt cọc khi hủy giao dịch, hoàn trả do hàng lỗi hoặc hoàn tiền sau khi thanh lý hợp đồng.

5. Tiền kiều hối do người thân từ nước ngoài gửi về.

6. Tiền lãi phát sinh từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

7. Khoản tiền nhận thu hộ, nhận hộ (như COD) rồi chuyển lại cho bên có quyền theo thỏa thuận.

8. Tiền thu được từ việc bán nhà, đất sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, sẽ không bị đánh thuế thêm.

9. Tiền lương đã khấu trừ thuế được chuyển cho vợ, chồng hoặc người thân, miễn là chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

10. Các khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm, tai nạn lao động hoặc bồi thường của Nhà nước.

11. Thu nhập từ kinh doanh nhà trọ có doanh thu dưới 500 triệu đồng mỗi năm. Dù không phải nộp thuế, người kinh doanh vẫn phải thực hiện kê khai theo quy định. 12. Thu nhập từ việc tự sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi và bán sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

13. Thu nhập từ tiền lương dưới 17 triệu đồng/tháng (đối với người không có người phụ thuộc), sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc.

14. Tiền nhận từ các quỹ từ thiện, tổ chức nhân đạo được cấp phép hoặc học bổng từ ngân sách nhà nước và các chương trình khuyến học.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

16. Khoản tiền trả cho thời gian làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc tiền thanh toán những ngày nghỉ phép chưa sử dụng theo quy định.

17. Thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi được đưa vào thương mại hóa.

18. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo, nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

19. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc trong các chương trình ODA không hoàn lại; người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của các tổ chức thuộc Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; và cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý rằng việc một khoản tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng không đồng nghĩa với việc khoản tiền đó phải nộp thuế hoặc được miễn thuế.

Cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào nguồn gốc, bản chất và mục đích của khoản tiền để xác định nghĩa vụ thuế. Nếu đó là khoản vay mượn, tiền tự chuyển giữa các tài khoản của cùng một người, tiền người thân cho, tiền hoàn hàng, hoàn cọc, tiền kiều hối hay các khoản bồi thường, hoàn trả..., thì đây không phải là thu nhập chịu thuế hoặc thuộc diện được miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Ngược lại, nếu số tiền nhận được là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền công, hoa hồng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng tài sản hoặc các nguồn thu nhập khác thuộc diện chịu thuế, cá nhân vẫn phải kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, bất kể khoản tiền được thanh toán qua chuyển khoản hay bằng tiền mặt.