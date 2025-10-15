Từ hôm nay, Hà Nội giải quyết thủ tục đất đai, đăng ký định danh điện tử VNeID trên xe lưu động

Ngày 14/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm mô hình “Dịch vụ công lưu động" và “Điểm Phục vụ hành chính công cộng đồng”, đánh dấu bước đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính và đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm.

Mô hình này được khai trương với chuyến xe đầu tiên tại Nhà văn hóa thôn Đồi Dùng, xã Mỹ Đức, phục vụ người dân từ 8 giờ đến 11 giờ. Đây là nỗ lực phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và UBND xã Mỹ Đức nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thiết yếu.

“Xe Dịch vụ công lưu động" được ví như một "văn phòng một cửa" di động, được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và tiện ích hiện đại. Tại đây, người dân sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện, nộp hồ sơ và thậm chí là xử lý các thủ tục hành chính ngay trên xe chuyên dụng.

Các lĩnh vực được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý rất đa dạng, bao gồm:

Thủ tục thiết yếu: Hộ tịch, đất đai, tài chính, lao động, thương binh và xã hội.

Dịch vụ hỗ trợ số hóa: Hỗ trợ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua bưu chính công ích.

Đặc biệt, bên cạnh việc giải quyết thủ tục, người dân còn được cung cấp các dịch vụ gia tăng quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng. Các dịch vụ này bao gồm: tư vấn pháp lý miễn phí, hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ đăng ký định danh điện tử VNeID và chữ ký số.

Phạm vi thủ tục hành chính phục vụ : Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi áp dụng triển khai mô hình; các thủ tục đất đai, đăng ký biến động quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh tại địa bàn áp dụng triển khai mô hình.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, mô hình này là một trong hai giải pháp thí điểm, cùng với “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”, nhằm đảm bảo người dân, đặc biệt là các khu vực xa trung tâm và vùng nông thôn, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công của Thành phố.

Sau chuyến xe đầu tiên, các chuyến xe tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ 1–2 chuyến/tuần. Phạm vi triển khai sẽ linh hoạt tại nhiều địa bàn khác nhau, tập trung vào các khu vực trọng điểm như: khu dân cư xa trung tâm, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn.

Việc đưa "Điểm Phục vụ hành chính công cộng đồng” và "Xe Dịch vụ công lưu động" vào hoạt động được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa chính quyền và người dân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao kỹ năng công nghệ và sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công của Thủ đô. Mô hình này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và thân thiện.