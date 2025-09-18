Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ hôm nay, xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc

18-09-2025 - 14:10 PM | Xã hội

Cục CSGT tổ chức điều tiết xe ô tô khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên không đi vào làn 1 trên các tuyến cao tốc có 2 làn xe.

Ngày 18-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết từ 7 giờ 30 phút hôm nay 18-9, Cục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn điều tiết giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc có 2 làn xe chạy, thuộc tuyến Bắc - Nam.

Từ hôm nay, xe khách trên 29 chỗ, xe tải trên 7,5 tấn không đi vào làn 1 ở cao tốc- Ảnh 1.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại các tuyến Nội Bài - Lào Cai, Hải Phòng - Móng Cái, Bắc Giang - Lạng Sơn, Cầu Giẽ - Cao Bồ, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP HCM - Trung Lương; CSGT điều tiết ô tô khách loại từ 29 chỗ và ô tô tải trên 7,5 tấn trở lên đi vào làn bên phải theo chiều đi của phương tiện (làn có tốc độ thấp hơn).

Đối với làn còn lại (sát dải phân cách giữa đường) dành cho ô tô con, xe tải dưới 7,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ hoạt động.

Trong những ngày đầu triển khai, lực lượng CSGT sẽ hướng dẫn tài xế tại các trạm thu phí, đồng thời sử dụng ô tô tuần tra lưu động phát loa tuyên truyền trên đường.

Theo Cục CSGT, việc này nhằm ngăn ngừa tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái gây ùn ứ giao thông, giảm hiệu quả khai thác đường bộ, đồng thời ngăn ngừa, kéo giảm tai nạn trên các tuyến đường bộ cao tốc.

Đề xuất mới đối với làn đường trên cao tốc

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết đơn vị sẽ có đề xuất tổ chức cho các tuyến đường có từ 2 làn xe dành riêng cho ô tô di chuyển cùng chiều. Theo đó, đối với tuyến đường có 3 làn thì xe tải sẽ đi ở làn đường bên phải, ô tô khách từ 29 chỗ trở lên đi tại làn giữa và làn bên phải sát dải dừng xe khẩn cấp. Với xe khách dưới 29 chỗ, xe con sẽ vượt và lưu thông ở làn trái (làn sát dải phân cách giữa).

Theo Cục trưởng Cục CSGT, đối với đường 2 làn xe thì toàn bộ xe tải, ô tô khách trên 29 chỗ đi ở làn bên phải đường, ô tô con và các loại xe khác đi ở làn sát dải phân cách giữa. Việc này, đề xuất sửa luật theo hướng, đường có 2 làn trở lên thì sẽ bố trí 1 làn đường để vượt xe khác.

"Còn đối với các tuyến đường nội đô sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tối ưu hóa, thu nhỏ làn đường của ô tô từ 3,4-3,5 m để ô tô buộc phải đi theo hàng, tránh việc có 2 làn đường nhưng 3 ô tô dàn hàng ngang"- Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Dự kiến thí điểm cấm xe khách chạy ở làn 1 cao tốc từ 15/9

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

