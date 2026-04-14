Từ mai, nhận được thông báo này trên VNeID, người dân thực hiện ngay việc sau để tránh bị khóa SIM

Hoàng Nguyễn | 14-04-2026 - 11:52 AM | Kinh tế số

Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/4/2026.

Từ 15/4/2026 người dùng điện thoại di động tự xác thực thuê bao chính chủ qua VNeID

Quy định mới nằm trong Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ KH&CN ban hành ngày 31/3, nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ - nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN quy định, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc xác thực thông tin thuê bao trên cơ sở đánh giá, phân loại các số thuê bao di động căn cứ theo giấy tờ mà tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chính sách mới cho phép người dân có thể tra cứu toàn bộ các số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, họ xác nhận những số đang sử dụng và loại bỏ các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn sử dụng bằng cách phản ánh qua VNeID.﻿

Theo Điều 4 của Thông tư, thuê bao di động cần phải xác thực 4 trường thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.﻿

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp viễn thông sẽ liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu xác minh và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong 5 ngày.

Nếu không thực hiện, thuê bao này sẽ bị khóa một chiều. Trường hợp tiếp tục không khắc phục, dịch vụ sẽ bị khóa hai chiều và thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng điện thoại di động đều cần xác thực lại. Theo đó, những thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng để đăng ký thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp sẽ được miễn, trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6/2026.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7 ﻿: Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Kiểm tra ngay trên VNeID để biết số điện thoại có thuộc diện sẽ bị khoá SIM vào tuần sau hay không

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

5.000 tỷ USD, 358 nhà máy và 1 chip AI: "Canh bạc" lớn nhất thế kỷ của Elon Musk tiêu tốn hơn 70% ngân sách Mỹ

Phân tích 6.852 phiên làm việc, giám đốc AI của AMD cảnh báo: Claude Code ngốc hơn và lười biếng hơn, không còn đáng tin cho các tác vụ phức tạp

Mảng chip nhớ của Samsung đạt doanh thu kỷ lục, vượt cả Amazon và Microsoft

11:44 , 14/04/2026
Có gì ở mô hình AI đầu tiên do biệt đội "siêu trí tuệ" của Meta phát triển?

11:11 , 14/04/2026
Chuyên gia tại Văn phòng Liên Hợp Quốc cảnh báo nạn lừa đảo mới: Tấn công siêu tốc, lây nhiễm hàng triệu thiết bị, khiến một người mất sạch tiền sau cú điện thoại

09:54 , 14/04/2026
Công nghệ 14/4: Robot đấu võ tại Hong Kong, Booking bị tấn công

09:41 , 14/04/2026

