Mảng chip nhớ của Samsung đạt doanh thu kỷ lục, vượt cả Amazon và Microsoft

Mảng kinh doanh bộ nhớ DRAM của Samsung vừa ghi nhận doanh thu kỷ lục 37 tỷ USD chỉ trong quý đầu năm 2026, đưa tổng doanh thu mảng bộ nhớ của tập đoàn Hàn Quốc lên 50,4 tỷ USD, cao hơn cả Amazon, Microsoft hay Meta trong cùng kỳ.

Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ngành nhớ

Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích thị trường Counterpoint Research, Samsung Electronics đứng đầu thế giới về doanh thu bộ nhớ trong quý 1/2026 với tổng cộng 50,4 tỷ USD. Trong đó, riêng mảng DRAM đạt 37 tỷ USD và mảng NAND đạt 13,4 tỷ USD, cả hai đều lập đỉnh mọi thời đại.

Để thấy rõ quy mô tăng trưởng, con số này cao hơn 167% so với đỉnh trước đó của toàn ngành, vốn chỉ đạt 18,9 tỷ USD vào quý 3/2018. Nói cách khác, trong chưa đầy một thập kỷ, doanh thu từ chip nhớ đã tăng gấp gần ba lần.

Doanh thu hoạt động của Samsung còn vượt qua những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu như Amazon, Microsoft, TSMC hay Meta trong cùng quý.

Trí tuệ nhân tạo, động lực cốt lõi đằng sau con số tỷ đô

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng nổ này là nhu cầu chip nhớ từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI tăng vọt. Các công ty vận hành hạ tầng đám mây quy mô lớn đang ráo riết mở rộng hệ thống máy chủ, và bộ nhớ DRAM là thành phần không thể thiếu trong mỗi máy chủ đó. Nguồn cung hiện tại của Samsung, SK hynix và Micron gộp lại vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, khiến tình trạng thiếu hàng kéo dài trên toàn chuỗi cung ứng.

Samsung còn đang hưởng lợi lớn từ mảng HBM, loại chip nhớ băng thông cao được thiết kế riêng cho chip AI. Các thế hệ HBM3E và HBM4 mới nhất của Samsung đã được tích hợp vào những bộ xử lý AI hàng đầu thị trường hiện nay, bao gồm dòng Instinct MI355X của AMD và kiến trúc Vera Rubin của NVIDIA.

Đà tăng trưởng sẽ còn tiếp tục

Counterpoint Research nhận định rằng doanh thu của Samsung trong các quý tiếp theo sẽ còn cao hơn, khi cả giá bán lẫn sản lượng DRAM đều được dự báo tiếp tục tăng. Samsung hiện sở hữu một trong những dây chuyền sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, giúp tập đoàn này có lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong việc đáp ứng cả nhu cầu doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Để đảm bảo đầu ra ổn định dài hạn, Samsung đã ký kết hợp đồng lên tới 5 năm với nhiều tập đoàn vận hành hạ tầng đám mây lớn. Động thái này vừa giúp Samsung có nguồn thu ổn định, vừa phần nào giải tỏa lo ngại về tính bền vững của làn sóng nhu cầu hiện tại.

Với quy mô sản xuất khổng lồ và vị thế dẫn đầu ở cả DRAM thông thường lẫn HBM cao cấp, Samsung đang ở vị trí trung tâm của một trong những chu kỳ tăng trưởng lớn nhất mà ngành bán dẫn từng chứng kiến.