Ajinomoto nổi tiếng vì bột ngọt, nhưng đang nắm điểm nghẽn của chip AI

Công ty Ajinomoto của Nhật Bản - vốn được biết đến trên toàn thế giới nhờ bột ngọt - lại đang nắm giữ một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu, và sự thiếu hụt sản phẩm của họ đang trở thành điểm nghẽn ngày càng lớn.

Trong làn sóng đầu tư ồ ạt vào hạ tầng AI, từ chip xử lý đến dịch vụ đóng gói, hầu hết các khâu đều đang chịu cảnh thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng có một thành phần ít được nhắc đến hơn, dù đóng vai trò then chốt không kém: màng ABF, hay còn gọi đầy đủ là Ajinomoto Build-up Film - sản phẩm đến từ chính hãng sản xuất bột ngọt nổi tiếng của Nhật Bản.

ABF là gì và tại sao nó quan trọng?

ABF là một lớp màng cách điện mỏng, đóng vai trò như cầu nối giữa phần nhân silicon của chip và các đường kết nối trên bo mạch chủ. Không có lớp màng này, các chip cao cấp không thể đạt được mật độ kết nối dày đặc lẫn tốc độ truyền tín hiệu ổn định ở tần số hàng chục gigahertz - yêu cầu bắt buộc với các bộ tăng tốc AI thế hệ mới như NVIDIA Blackwell hay Rubin, vốn hoạt động trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt.

Chuỗi cung ứng ABF không đơn giản. Ajinomoto Fine-Techno cung cấp vật liệu màng gốc; từ đó, các nhà sản xuất đế chip như Ibiden của Nhật Bản và Unimicron của Đài Loan mới có thể hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Nhưng nhìn vào bức tranh tổng thể, Ajinomoto chính là mắt xích kiểm soát tất cả - không có màng ABF, không có chip AI nào được xuất xưởng.

Chip AI càng lớn, ABF càng khan hiếm

Vấn đề trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhu cầu chip AI tăng vọt. Với một bộ tăng tốc AI, lượng ABF cần dùng cao hơn từ 15 đến 18 lần so với các linh kiện thông thường như GPU phổ thông. Mỗi gói chip đòi hỏi từ 8 đến hơn 16 lớp ABF tùy theo kích thước thiết kế. Chip càng lớn - như Rubin hay Rubin Ultra của NVIDIA - thì càng cần nhiều lớp ABF hơn, và ABF càng dễ trở thành điểm nghẽn của toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Nhiều người có thể nghĩ đơn giản: Ajinomoto tăng sản lượng lên là xong. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Dù công ty Nhật Bản đã nỗ lực mở rộng nhà máy, họ luôn phải cân nhắc nguy cơ đầu tư quá mức - bỏ vốn lớn mà thị trường không hấp thụ hết là rủi ro không nhỏ. Điều này khiến các nhà sản xuất đế chip như Ibiden gần như luôn trong trạng thái thiếu nguồn cung. Thêm vào đó, kỹ thuật tạo mạch nâng cao hiện đại - gọi là SAP - lại làm tăng nguy cơ lỗi trong quy trình nhiều lớp phức tạp này, ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn.

Các công ty lớn đang tranh nhau đặt cọc

Trước tình hình đó, các công ty vận hành hạ tầng đám mây quy mô lớn đã chủ động ứng phó bằng cách đặt cọc trước cho Ajinomoto, hỗ trợ công ty xây thêm dây chuyền sản xuất mới và ký hợp đồng cung ứng dài hạn. Tuy nhiên, trong bất kỳ chu kỳ thiếu hụt nào, nguồn cung cũng không đủ đáp ứng cho tất cả - chỉ một số ít đơn vị có thể đảm bảo được nguồn ABF và đế chip cần thiết.

Theo DigiTimes, nhu cầu ABF được dự báo tăng trưởng hai con số mỗi năm, với chu kỳ thiếu hụt kéo dài ít nhất ba năm tới. ABF - thứ vật liệu lặng lẽ trong bóng tối của ngành công nghiệp bán dẫn - đang dần trở thành một trong những điểm thắt cổ chai lớn nhất trong quá trình mở rộng hạ tầng AI toàn cầu.