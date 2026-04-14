Có gì ở mô hình AI đầu tiên do biệt đội “siêu trí tuệ” của Meta phát triển?

Tuần trước Meta vừa công bố mô hình trí tuệ nhân tạo mang tên Muse Spark. Đây được xem là “bước đi đầu tiên” trong kế hoạch cải tổ toàn diện các nỗ lực AI của công ty.

Điều đáng chú ý, Muse Spark là mô hình đầu tiên được phát triển bởi Meta Superintelligence Labs (MSL) - biệt đội "siêu trí tuệ" tập trung vào việc xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát của Meta.

Theo những thông tin từ báo chí vào tháng 7 năm ngoái, nhóm này được phỏng đoán là gồm khoảng 50 nhà nghiên cứu hàng đầu, với những nhân viên mới được tuyển dụng không chỉ từ OpenAI mà còn từ DeepMind, Anthropic và Scale AI.

Tờ The Wall Street Journal cho hay, Mark Zuckerberg đã đích thân tham gia vào đợt tuyển dụng. CEO sinh năm 1984 đã mời những nhân tài hàng đầu đến nhà mình và tạo nhóm trò chuyện "Bữa tiệc tuyển dụng" với các giám đốc điều hành khác của Meta.

MSL được thành lập sau khi CEO Mark Zuckerberg được cho là không hài lòng với tiến độ phát triển AI, đặc biệt khi các mô hình Llama của Meta bị đánh giá tụt lại phía sau ChatGPT của OpenAI và Claude của Anthropic. Nhóm được Alexandr Wang, người được ca ngợi là "thiên tài", là nhà đồng sáng lập và cựu CEO Scale AI dẫn dắt.

Trong thông báo phát đi vào tuần trước, Meta cho hay, Muse Spark hiện đã có mặt trên nền tảng web và ứng dụng Meta AI, với kỳ vọng sẽ tiếp tục được cải thiện theo thời gian. Công ty cho biết sẽ triển khai chế độ “Contemplating” (suy ngẫm), cho phép mô hình xử lý các bài toán phức tạp hơn bằng cách sử dụng đồng thời nhiều tác nhân AI để giải quyết cùng một vấn đề, từ đó rút ngắn thời gian phản hồi.

Meta cho biết cách tiếp cận này giúp tăng cường khả năng suy luận mà không làm gia tăng đáng kể độ trễ, thông qua việc mở rộng số lượng tác nhân hoạt động song song để xử lý các bài toán khó.

Công ty cũng tham gia vào xu hướng chung của ngành AI khi tích hợp các tính năng hỗ trợ trả lời câu hỏi liên quan đến sức khỏe - lĩnh vực mà nhiều đối thủ cũng đang phát triển.

Theo Meta, Muse Spark đặc biệt hiệu quả với các câu hỏi STEM trực quan, có thể tạo ra trải nghiệm tương tác như xây dựng trò chơi nhỏ hoặc hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị gia đình.

Tờ TechCrunch cho hay, các đối thủ thường đặt những mô hình AI có năng lực cao hơn sau “tường phí”, tuy nhiên Meta chưa làm rõ liệu có áp dụng chiến lược tương tự hay không.

“Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến ra mắt các mô hình ngày càng tiên tiến, mở rộng giới hạn về trí tuệ và năng lực, bao gồm cả các mô hình mã nguồn mở mới,” Zuckerberg viết trên Threads. “Chúng tôi đang xây dựng các sản phẩm không chỉ trả lời câu hỏi mà còn đóng vai trò như những tác nhân có thể thực hiện công việc thay cho người dùng".

Hàng tỷ USD đầu tư nay đã gặt hái kết quả?

Trang CNN đánh giá, việc ra mắt mô hình AI mới là động thái này phần nào cho thấy cách các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào AI của Meta có thể chuyển hóa thành giá trị cho sản phẩm trong tương lai.

Theo thông cáo báo chí, Muse Spark đồng thời được tích hợp vào các ứng dụng Instagram, WhatsApp, Facebook và dòng kính Ray-Ban AI trong vài tuần tới. Meta cho biết mô hình này được “thiết kế riêng” cho hệ sinh thái sản phẩm của mình, nhằm tối ưu các tác vụ như mua sắm hay lập kế hoạch du lịch. Đây là những nhu cầu vốn đã phổ biến của người dùng trên Instagram.

Thông tin ra mắt Muse Spark được Phố Wall đón nhận tích cực, trong bối cảnh Meta đã chi hàng tỷ USD cho tham vọng AI nhưng chưa làm rõ tác động đến lợi nhuận. Cổ phiếu công ty tăng hơn 9% ngay sau thông báo ra mắt và chốt phiên tăng 6%.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, Meta đã đầu tư 14,3 tỷ USD vào startup gán nhãn dữ liệu Scale AI, đồng thời bổ nhiệm cựu CEO Alexandr Wang làm Giám đốc AI. Công ty cũng thâu tóm các startup AI đang lên như Manus và Moltbook. CEO Sam Altman của OpenAI từng cho biết CEO Meta Mark Zuckerberg đề nghị thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu USD để thu hút nhân sự. Ngoài ra, Meta đã chi hơn 72 tỷ USD cho đầu tư vốn liên quan đến hạ tầng AI trong năm 2025.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn của các nhà phân tích và nhà đầu tư vẫn là hiệu quả của những khoản đầu tư này. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 1, CEO Mark Zuckerberg không đưa ra con số cụ thể về lợi suất đầu tư AI, thừa nhận câu trả lời của mình “có thể chưa thỏa mãn”, đồng thời cho biết công ty đang trong giai đoạn tái xây dựng nỗ lực AI và mới đi được khoảng 6 tháng.

Muse Spark được xem là câu trả lời rõ ràng nhất của Meta cho đến nay. Công ty đưa ra các trường hợp sử dụng tương tự những nền tảng như ChatGPT và Gemini, như tạo trò chơi từ câu lệnh, trả lời câu hỏi về sức khỏe, hay phân tích hình ảnh sản phẩm để cung cấp thông tin dinh dưỡng.

Động thái này cũng cho thấy chiến lược cụ thể hơn của Meta trong việc cạnh tranh với OpenAI và Google, sau giai đoạn còn thiếu rõ ràng về định hướng cho ứng dụng AI.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra những khó khăn mà mô hình mới sẽ phải đối mặt khi hàng loạt đối thủ đang tăng tốc.

OpenAI tiếp tục mở rộng ChatGPT, trong khi Google được kỳ vọng sẽ ra mắt kính thông minh chạy Android trong năm nay, đồng thời công bố thêm chiến lược AI tại hội nghị nhà phát triển sắp tới. Apple cũng dự kiến tung ra phiên bản Siri cải tiến sau khi trì hoãn, với chiến lược cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người dùng.