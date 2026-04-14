Công nghệ 14/4: Robot đấu võ tại Hong Kong, Booking bị tấn công

Robot thể hiện khả năng ngôn ngữ và boxing tại Hong Kong

Hơn 100 robot đã được giới thiệu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan. Trong số đó, nổi bật là X2 Ultra của AGIBOT, có khả năng hát, trò chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Trung, thậm chí mô tả chi tiết những người đứng trước mặt. Những màn trình diễn này cho thấy bước tiến mạnh mẽ của công nghệ robot Trung Quốc.

Một robot hình người của Unitree Robotics đeo găng boxing đối đầu cùng khách tham quan. (Nguồn: Chan Long Hei)

Các nhà sản xuất Trung Quốc như AGIBOT, Unitree Robotics và UBTech Robotics hiện nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về số lượng robot được xuất xưởng. Triển lãm cũng chứng kiến nhiều màn biểu diễn đa dạng: từ robot làm nghệ thuật cát, nhào lộn, đến robot tuần tra an ninh bắt giữ nghi phạm bằng lưới. Những ứng dụng này phản ánh tham vọng của Trung Quốc trong việc đưa robot vào nhiều lĩnh vực đời sống.

Ngoài ra, một số công ty còn giới thiệu robot mang hình dáng con người với gương mặt mềm mại, có thể giao tiếp và dẫn khách tham quan. Các chuyên gia nhận định thế hệ robot mới sẽ tập trung vào khả năng biểu đạt cảm xúc, tạo sự gần gũi hơn với con người. Đây có thể là bước khởi đầu cho việc sử dụng robot trong dịch vụ khách hàng, giáo dục và chăm sóc người cao tuổi.

Meta vượt Google về doanh thu quảng cáo số

Theo báo cáo của Emarketer, Meta Platforms dự kiến sẽ vượt qua Google trong doanh thu quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu vào cuối năm 2026. Doanh thu quảng cáo ròng của Meta được ước tính đạt 243,46 tỷ USD, cao hơn mức 239,54 tỷ USD của Google. Đây là lần đầu tiên Google mất vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của mình.

CEO Mark Zuckerberg của Meta phát biểu tại sự kiện Meta Connect ở California, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Meta đến từ việc triển khai bộ công cụ quảng cáo tự động Advantage+, cùng với việc mở rộng quảng cáo trên WhatsApp và Threads. Instagram Reels cũng góp phần cạnh tranh trực tiếp với TikTok và YouTube Shorts, giúp Meta củng cố vị thế trong thị trường video ngắn đầy tiềm năng.

Trong khi đó, Google vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhưng thấp hơn, khoảng 11,9% trong năm nay. Các chuyên gia nhận định sự đa dạng trong mô hình kinh doanh của Google, bao gồm YouTube Premium, có thể khiến hãng khó bắt kịp tốc độ tăng trưởng của Meta. Cùng với Amazon, ba "ông lớn" này được dự báo sẽ chiếm hơn 62% tổng chi tiêu quảng cáo số toàn cầu năm 2026.

Booking.com bị tấn công dữ liệu khách hàng

Ngày 13/4, Booking.com xác nhận tin tặc đã truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng, bao gồm tên, email, số điện thoại và chi tiết đặt phòng. Công ty cho biết đã gửi thông báo đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định thông tin tài chính không bị xâm nhập.

Giao diện trang web nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com. (Nguồn: Booking)

Một số người dùng chia sẻ trên Reddit rằng họ nhận được tin nhắn lừa đảo qua WhatsApp chứa thông tin đặt phòng, cho thấy dữ liệu bị đánh cắp đang được sử dụng để tấn công trực tiếp khách hàng. Booking.com cho biết đã thay đổi mã PIN cho các đặt phòng liên quan và đang phối hợp để khắc phục sự cố.

Dù chưa tiết lộ số lượng khách hàng bị ảnh hưởng, vụ việc này làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng trong ngành du lịch trực tuyến. Trước đó, năm 2024, nhiều khách sạn từng bị cài phần mềm gián điệp, cho thấy nguy cơ tấn công mạng vẫn hiện hữu với các nền tảng đặt phòng lớn.