Từ một làng chài nhỏ, "vùng đất trắng" này được các chuyên gia đánh giá cao, dự án lớn đổ bộ về

Từ một làng chài ven biển, theo các chuyên gia, Cà Ná (Ninh Thuận cũ, nay là Nam Khánh Hòa) đang chuẩn bị một cách bài bản để vươn mình trở thành một trung tâm "Công nghiệp - Năng lượng - Logistics" hiện đại, mở ra thời cơ vàng để thu hút đầu tư và phát triển các mô hình đô thị biển kiểu mẫu.

Phát biểu tại Tọa đàm, TS. KTS. Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết phát triển đô thị biển là hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa và kinh tế hàng hải. Hơn 80% thương mại toàn cầu (theo khối lượng) được vận chuyển bằng đường biển. Theo đó, các vùng duyên hải theo đó trở thành "cửa ngõ" kết nối với thế giới. Quốc gia nào có lợi thế về biển và biết cách định hướng phát triển đô thị biển sẽ vươn lên thành các siêu đô thị logistics của thế giới.

"Là quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, có trên 50% dân số sống ở khu vực thuộc vùng Duyên hải; có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biển. Phát triển logistics với hạt nhân là cảng biển thương mại sẽ hình thành trung tâm kết nối giao thương, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ logistics và thu hút dân cư. Đây là động lực chính thúc đẩy sự ra đời và mở rộng đô thị biển năng động, hiện đại", ông Quảng khẳng định.

Theo ông Quảng, tại các đô thị ven biển, Cà Ná ở Nam Khánh Hòa cũng đang được định vị rõ ràng để trở thành trung tâm đô thị - cảng - logistics mới. Với dự án cảng biển tổng hợp, khu công nghiệp, hạ tầng kết nối tứ phương và thiên nhiên du lịch ưu đãi, Cà Ná đang được nhìn nhận như "ngôi sao mới" trên bản đồ đô thị biển Việt Nam.

Đánh giá về Cà Ná, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho rằng Cà Ná có ưu thế về quy hoạch của "vùng đất trắng". Cà Ná chưa phát triển đô thị. Ở 1 góc độ nào đó, đây có thể xem là lợi thế khi hiện tại, quỹ đất sạch để phát triển đô thị còn nhiều, không có hiện tượng quy hoạch chồng chéo.

"Giá trị của khu vực phát triển từ ban đầu với vùng đất sạch, như “tờ giấy trắng” là các chuyên gia quy hoạch, KTS có thể thoải mái triển khai ý tưởng, phát huy sáng tạo. Địa phương có thể quy hoạch phát triển đô thị bài bản ngay từ đầu, nhất là những mô hình đô thị “bắt trend” trên thế giới như đô thị sinh thái, đô thị thông minh… để Cà Ná "đi sau nhưng vượt trước".", ông Doanh khẳng định.

Còn theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Cà Ná có lợi thế đặc biệt, là cửa ngõ kinh tế Nam - Bắc. Nếu như giao thông là “xương sống” phát triển kinh tế thì Cà Ná gần như thừa hưởng tất cả mọi loại hình giao thông từ đường bộ, cảng biển, cảng nước sâu, đường hàng không đang là kế hoạch nhưng sẽ sớm triển khai.

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, ông Kiều Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ACT Holdings chia sẻ" Ấn tượng ban đầu của chúng tôi là vùng đất Cà Ná vẫn khá hoang sơ, là nơi sinh sống của khoảng 32.000 cư dân làm nghề đánh bắt với 500 tàu cá. Nhưng càng tìm hiểu sâu, chúng tôi càng nhận thấy tiềm năng của Nam Khánh Hòa còn rất lớn và chưa được khai mở đúng mức".

Ông Tuấn chỉ ra, tiềm năng đầu tiên chính là cảng biển. Đây là khu vực có cảng biển nước sâu quan trọng hàng đầu của cả nước. Hiện nay, tuyến cao tốc nối thẳng Tây Nguyên tới cảng Cà Ná đã được triển khai và thời gian tới, 13km cuối cùng sẽ được hoàn thiện. Điều này tạo tiềm năng rất lớn cho khu vực Nam Khánh Hòa trong phát triển kinh tế.

Thứ hai là tổ hợp điện khí LNG với công suất 1.500 MW, mức đầu tư 57.000 tỷ đồng đang trong quá trình mời gọi nhà đầu tư chiến lược. Thứ ba là khu công nghiệp công nghệ cao với tổng vốn gần 3.900 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ 2028. Tổ hợp này quy tụ nhiều lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có công nghiệp bán dẫn, đòi hỏi lực lượng lao động trình độ cao và đội ngũ chuyên gia chất lượng.

"Ba yếu tố trên chính là những động lực tạo ra cơ hội rất lớn, thúc đẩy chúng tôi quyết định tham gia thị trường", vị lãnh đạo ACT Holdings khẳng định.



