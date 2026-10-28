Từ năm 2026, người có lương 17 triệu đồng/tháng có thể không cần nộp thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện gì?

Từ năm 2026, theo quy định mới về giảm trừ gia cảnh, người có lương 17 triệu đồng/tháng có thể không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Câu 1: Mức giảm trừ gia cảnh hằng tháng đối với bản thân người nộp thuế áp dụng từ năm 2026 là bao nhiêu?

A. 11,0 triệu đồng/tháng

B. 15,5 triệu đồng/tháng ✔

C. 17,0 triệu đồng/tháng

D. 18,6 triệu đồng/tháng

Giải thích:

Đáp án đúng là: B. 15,5 triệu đồng/tháng ✔

Theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế được nâng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Quy định này làm gia tăng ngưỡng thu nhập chưa phải nộp thuế cho người lao động.

Câu 2: Mức giảm trừ gia cảnh hằng tháng dành cho mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện từ năm 2026 là bao nhiêu?

A. 4,4 triệu đồng/tháng

B. 5,5 triệu đồng/tháng

C. 6,2 triệu đồng/tháng ✔

D. 8,0 triệu đồng/tháng

Giải thích:

Đáp án đúng là: C. 6,2 triệu đồng/tháng ✔

Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc đủ điều kiện được điều chỉnh từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Ví dụ, người lao động có 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ tổng cộng 21,7 triệu đồng/tháng (15,5 triệu cho bản thân + 6,2 triệu cho người phụ thuộc).

Từ năm 2026, những thay đổi về giảm trừ gia cảnh có thể giúp người hưởng lương 17 triệu đồng/tháng không phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong một số trường hợp. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Điều kiện cơ bản để một người phụ thuộc là người thân ngoài độ tuổi lao động được tính giảm trừ là gì?

A. Đáp ứng đầy đủ các quy định về thu nhập theo quy định pháp luật ✔

B. Phải tự đăng ký tài khoản thuế thu nhập cá nhân riêng với cơ quan thuế

C. Đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức lương tối thiểu vùng

D. Đang hưởng lương hưu hằng tháng từ bảo hiểm xã hội trên 5 triệu đồng

Giải thích:

Đáp án đúng là: A. Đáp ứng đầy đủ các quy định về thu nhập theo quy định pháp luật ✔

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP, người phụ thuộc ngoài độ tuổi lao động (như cha mẹ, vợ/chồng) phải đáp ứng điều kiện về thu nhập (không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định) mới đủ điều kiện để người nộp thuế đăng ký tính giảm trừ gia cảnh.

Câu 4: Quy định quan trọng nào người nộp thuế cần lưu ý khi đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc?

A. Tự động chuyển đổi người đăng ký giữa các thành viên gia đình hằng tháng

B. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế ✔

C. Được cộng dồn người phụ thuộc của người khác nếu họ không có thu nhập

D. Không cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh nếu người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi

Giải thích:

Đáp án đúng là: B. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần cho một người nộp thuế ✔

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế trong cùng một năm tính thuế. Trường hợp cả vợ và chồng đều có thu nhập, hai người phải thỏa thuận người đứng ra đăng ký để tránh trùng lặp nghĩa vụ thuế.

Câu 5: Trường hợp một cá nhân có thu nhập từ tiền lương 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế TNCN được giải thích ra sao?

A. Được miễn thuế TNCN hoàn toàn theo chính sách ưu đãi riêng của nhà nước

B. Không thuộc diện đối tượng quản lý thu thuế TNCN của cơ quan thuế địa phương

C. Cơ quan thuế tự động hoàn trả toàn bộ số tiền thuế đã tạm khấu trừ cuối năm

D. Thu nhập còn lại sau khi trừ các khoản bảo hiểm thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh ✔

Giải thích:

Đáp án đúng là: D. Thu nhập còn lại sau khi trừ các khoản bảo hiểm thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh ✔

Với tiền lương 17 triệu đồng/tháng, sau khi trừ 10,5% tiền bảo hiểm bắt buộc (1,785 triệu đồng), thu nhập chịu thuế còn lại là 15,215 triệu đồng. Mức này thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu đồng/tháng, do đó thu nhập tính thuế bằng 0 và người lao động không phát sinh thuế TNCN phải nộp.